جنايات الفيوم تقضي بإعدام 4 أشخاص أنهوا حياة سائق توك توك

قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار خالد محمد عبد السلام رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين محمد محمد علي، وأحمد علاء الدين الحريري، وأمانة سر محمد عبد البصير، بالاعدام شنقا قهوجى قاتل جاره صاحب محل كشرى بمنطقة كيمان فارس بالفيوم ويدعى احمد محمد وشهرته اللاهوني ـ وذلك بعد ورود رأى مفتى الديار المصرية .

كانت محكمة جنايات الفيوم قد إحالة أوراق القهوجى المتهم ، إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة القتل العمد، والذى جاء بالموافقة على الاعدام أخذا بالقصاص .

ترجع الواقعة فى نهاية العام الماضى ، حيث كان المتهم يفرض بعض اتاوات عى عض المحلات التجارية بمنطقة كيمان فارس ، وعندما رفض صاحب محل الكشرى وأشقائه سداد الاتاوة ، فتربص للمجنى عليه ، أثناء ذهابة لشراء بعض مستلزمات الكشرى للمحل ، و اعترض طريقه بدارجه بخارية ، ونزل من عليها وأطلق عليه عدة طلقات على المجنى عليه وفر هاربا .

تمكنت اجهزة الامن من القبض على المتهم ، وباحالته الى نيابة قسم أول الفيوم التى قررت حبسه ، أحالته الى محكمة جنيات الفيوم ، التى اصدرت حكمها المتقدم .