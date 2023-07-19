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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل تخرج طلاب كلية الهندسة .. صور

خريجو جامعة كفر الشيخ
خريجو جامعة كفر الشيخ

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، حفل تخريج دفعة طلاب كلية الهندسة 2023، بمسرح قاعة المؤتمرات، وذلك بحضور الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، والدكتور عبد الفتاح هليل عميد كلية الهندسة، والدكتور رشدى العدوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، والمهندسة بثينة الحسيني نقيب المهندسين بكفر الشيخ، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، وأعضاء هيئة التدريس، وممثلي الهيئات، وأولياء الأمور.

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وخلال كلمته، قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، يسعدني ويشرفني بالإنابة عن أسرة جامعة كفر الشيخ أن نرحب بضيوف الجامعة والسادة اولياء الامور، فى درة التاج للجامعات المصرية جامعة كفر الشيخ، موجهاً الشكر لأسرة كلية الهندسة على اقامة هذا الحفل الكريم للاحتفال بتخريج دفعة جديدة لطلاب كلية الهندسة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة هي مفخرة الجامعات المصرية كلها، فالجامعة كل يوم يحدث فيها الجديد، وكلية الهندسة من الكليات الرائدة على المستوي المحلي والاقليمي والدولي، ولكم أن تفخروا أن أبناءكم تخرجوا من كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، ونأمل من اعضاء هيئة التدريس والطلاب ان تعمل على صعود الجامعة الى اعلي المستويات فى التصنيفات الدولية الجديدة.

كما أشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، إلى حرص الدولة المصرية، بالاهتمام بالتعليم باعتبارها القضية الاولي للجمهورية الجديدة، وتوفير كافة الامكانيات المتاحة لكل الخريجين على أعلى  مستوي من المهارة والمعرفة، ليصبح الخريج مناسب لسوق العمل على المستوي المحلي والاقليمي والدولي.

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على حرص الجامعة على تجهيز ورش كلية الهندسة بأحدث التجهيزات، موجهاً الشكر الأسرة كلية الهندسة على الجهد المبذول لخدمة العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع باعتبارها الذراع الهندسي للجامعة.

وقد أوصي رئيس جامعة كفر الشيخ، أبناءه الطلاب بأن يكونوا خير سفراء للجامعة، وأنهم أبناء أوفياء لهذا الوطن الغالي مصر، موجها الشكر لكل أب وكل أم وكل أخت وكل أخ، على ما بذلوه من جهد وتعب لنحتفل سوياً بتخريج أبنائنا فى أبهى صورة، ليصبحوا مواطنين مؤهلين ككتائب تعمير فى كل مكان من أجل بناء الجمهورية الجديدة، موضحا أن أعظم مهندسي العالم هو المهندس المصري، فنحن بناة الأهرامات والمعابد وأرباب الحضارات على مر العصور والأزمان.

وفى نهاية كلمته، أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أننا جميعاً أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والطلاب الخرجين وأسرهم، نقف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من أجل رفعة وتقدم وطننا الغالي مصر.     

وخلال الحفل، جرى تقديم فقرات غنائية، وتكريم أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ثم التقاط صورة تذكارية لخريجي كلية الهندسة دفعة عام 2023 توسطهم فيها رئيس جامعة كفر الشيخ ونواب رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

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