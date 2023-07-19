حزب الاتحاد: التحالف الوطني كيان تنموي خدمي يسهم في تحسين حياة المواطنين

أشاد رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، بموافقة مجلس النواب علي قانون التحالف الوطني للعمل الاهلي و الذي يعتبر مظلة قانونية لعمل التحالف الوطني الاهلي في مصر وخاصة في أهدافه التى حددها القانون التي تعمق مفهوم التطوع في العمل الاهلي و تنمية المجتمع وبذل المزيد من الجهود الفردية والجماعية لاحداث المزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة بالتعاون مع اجهزة الدولة المعنية .

وأكد صقر أن التحالف الوطني كيان تنموي خدمي ضخم يسهم في تحسين حياة كريمة للمواطنين و يستطيع ان يقيم المشروعات الخدمية التنموية على المستوى القومي بالتنسيق و التعاون بين منظمات المجتمع المدني او اجهزة الدولة المعنية .

وقال صقر إن قانون التحالف يعمل على انشاء قاعدة بيانات وحصر الفئات المستهدفة من انشطة بالتكامل مع نظام المسح الميداني لكي يحقق أهدافه التنموية بتقديم خدمات التنموية المستدامة لتحسين حياة المواطنين .

وأشار صقر إلى أن اصدار هذا القانون يتمتع برعاية رئيس الجمهورية وعنايته مما يؤكد رعاية الدولة المصرية لهذا الكيان الضخم واصدار قانون ينظم العمل ويرعاه من اجل مواطني الدولة المصرية و القضاء على قوة الشر حتى لا يستغل الجهل و الفقر .