منافسات شرسة في دوري الأندية الصغيرة بكفر الشيخ

أسفر لقاء خماسي كرة القدم بين فريقي الثمانين "أ" و "ب" عن فوز فريق الثمانين "أ" بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما جرت لقاءات تنس الطاولة ضمن منافسات دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية والساحات الرياضية بكفر الشيخ، "دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية" تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن منافسات الدوري يشارك به 64 فريق كرة قدم خماسية و 62 لاعباً ولاعبة في لعبة تنس الطاولة، يستمر حتى أكتوبر بالساحات الشعبية والرياضية والملاعب المفتوحة.

وتابع: تضمنت شروط الاشتراك ألا يكون المشارك مسجلاً بسجلات الاتحاد المصري لكرة القدم أو دوري مراكز الشباب لكرة القدم ويتكون الفريق من 11 عضواً وأما عن لعبة كرة اليد يتكون الفريق من 14 عضوا أن يكون أعضاؤه من مواليد الأعوام التالية "2007/2008/2009/2010" من عمر 13 حتى 17 سنة، بإشراف إشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية وعبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية.

وأضاف محروس، أن منافسات تنس الطاولة تلعب بنظام الفردي خروج المغلوب من مرة واحدة من الجنسين وعن الشروط العامة للفرق المشاركة تتضمن أن يلتزم كل فريق بزي موحد وكذلك اللعب بالحذاء الرياضي المناسب، زمن المباراة تكون 20 دقيقة على شوطين لكرة القدم أما كرة اليد 30 دقيقة على شوطين والتغيير مفتوح طوال زمن المباراة والفاعليات، تنفيذ كابتن محمد سليمان، كابتن أسامة زيد، كابتن محمد محروس فريق عمل إدارة التنمية الرياضية.