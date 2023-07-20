السفير البريطاني بالقاهرة يكشف تفاصيل إطلاق مشروع برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني|فيديو

‏قال جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، إنه قد تم إطلاق مشروع برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من قبل وزارة التعليم العالي في فبراير الماضي بالتعاون مع المنظمة الدولية للعمل، وبتمويل بريطاني حتى نساعد ونبني منصة إلكترونية لمساعدة الطلاب في البحث عن وظائف عمل.

الجامعات البريطانية

‏وتابع جاريث بايلي خلال لقاء له عبر زووم في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أنهم قد بدأوا من جامعة عين شمس ببعض المشاريع البسيطة والبداية كانت بالجامعات العامة للاعتزاز بها، مضيفاً أن الجامعات البريطانية تركز بشكل كبير على بناء مناهج تعليمية مناسبة لسوق العمل.