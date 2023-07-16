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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفير البريطاني يحضر إطلاق خط طيران جديد «مباشر» بين مانشستر والقاهرة|شاهد

السفير البريطاني
السفير البريطاني يحضر إطلاق خط طيران جديد مباشر ما بين مانشس

حضر السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي، حفل إطلاق أولى رحلات شركة مصر للطيران من القاهرة إلى مدينة مانشستر البريطانية في الساعة 10 صباح أمس احتفالًا بالخط المباشر الجديد بين المدينتين. من المقرر تشغيل الخدمة خمس مرات في الأسبوع، وتعتبر هذه ثاني مرة تطير فيها مصر للطيران في هذا الطريق الجوي، كانت آخر مرة في 2013-2014.

غادرت الرحلة القادمة من مانشستر في نفس اليوم في الساعة الثانية ونصف مساءا حيث هبطت في القاهرة في حوالي الساعة التاسعة مساء.

 

السفير البريطاني يحضر إطلاق خط طيران جديد مباشر ما بين مانشستر والقاهرة

حضر الحفل أيضا وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، والرئيس التنفيذي لشركة مصر للطيران المهندس يحي زكريا الذي قدم للسفير بايلي مجسم الطائرة التي انطلقت بأول رحلة ومن ثم تم توزيع هدايا على الركاب.

السفير البريطاني يحضر إطلاق خط طيران جديد مباشر ما بين مانشستر والقاهرة

وقال السفير البريطاني في القاهرة: "سعدت كثيرا بمشاهدة إطلاق أولى رحلات مصر للطيران إلى مانشستر، والتي افتتحت أحدث خط جوي بين المملكة المتحدة ومصر. يوفر هذا التوسع فرصا مثيرة للمسافرين المصريين والبريطانيين. وسيعزز علاقاتنا السياحية والثقافية والتجارية المزدهرة بالفعل. والأهم من ذلك، أنه يربط بين شعوبنا".

السفير البريطاني يحضر إطلاق خط طيران جديد مباشر ما بين مانشستر والقاهرة

هذا الخط لمانشستر هو الخط التشغيلي الوحيد من المملكة المتحدة إلى القاهرة إلى جانب لندن. تعتبر مانشستر من أهم الوجهات في المملكة المتحدة. وتشتهر إلى جانب كرة القدم، بأنها مكان ولادة الثورة الصناعية في المملكة المتحدة ولديها الكثير من تاريخ النقل الخاص بها، بما في ذلك أول قناة مائية في المملكة المتحدة. وهى تشتهر أيضا بمهرجاناتها الموسيقية النابضة بالحياة، وفنون الشوارع عالمية المستوى. ومطار مانشستر هو أحد أكبر مطارات المملكة المتحدة.

السفير البريطاني يحضر إطلاق خط طيران جديد مباشر ما بين مانشستر والقاهرة
السفير البريطاني السفير البريطاني في مصر مصر للطيران مانشستر وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمى

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