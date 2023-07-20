السفير البريطاني بالقاهرة: نشكر جهود مصر لحل الأزمة السودانية

قال جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، أن الأزمة في السودان تحتاج إلى اهتمام على أعلى مستوى وتحتاج إلى اهتمام الحكومة البريطانية.



‏وتابع جاريث بايلي خلال لقاء له عبر زووم في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أن الاهتمام من وجهة نظر الحكومة البريطانية بالأزمة اهتمام قوي جدا، ونحن نحتاج إلى الوصول إلى هدنة بين الأطراف المتنازعة ووقف لإطلاق النار ووقف العنف، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان، والعودة إلى عملية الحوار والسلام.

نشكر مصر على جهودها



‏وأضاف يجب أن ننتهز الفرصة لكي نشكر مصر على جهودها لحل هذه الأزمة، وعلى عمل قمة دول جوار السودان، مؤكدا أن مصر تتحمل مسؤولية كبيرة جدا في هذه القضية، ونقدر الضغوط التي تقع عليها بسبب تدفق اللاجئين.