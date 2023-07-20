مخترعة "أعمدة الإنارة": معاناتي على الطرق كانت الدافع لتنفيذ المشروع

‏قالت زينب مخترعة مشروع تغذية أعمدة الإنارة، إن الفكرة جاءت بسبب أنها مغتربة في القاهرة وأنها تعود من خلال طريق الوجه القبلي خط الصعيد والطريق بالكامل لا يوجد به أعمدة إنارة لذلك قررت أن يحل المشروع الخاص بها مشكلة موجودة في مصر.

إنتاج الطاقة من الرياح



‏وتابعت زينت خلال لقائها في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أنهم بعدما قاموا بالبحث وجدوا أن أسعار الكهرباء تزيد والأزمات الاقتصادية أصبحت كبيرة في العالم كله فبدئوا بالبحث عن البدائل لتوفير الكهرباء، وأن المشروع يتلخص في إنتاج الطاقة من الرياح.