شاهد الروبوت شيكو يقاطع شريف عامر أثناء حديثه مع مخترعه الشاب.. فيديو

‏قال محمد الشجيع، مخترع الروبوت شيكو أنهم اعتمدوا على الذكاء الاصطناعي لأنه اصبح متداخل في كل شيء وقاموا بتوظيف الذكاء الاصطناعي ليجعلوا الروبوت قادر على رؤية أي دواء وتحديده والإمساك به والذهاب لإعطائه للمريض.



‏وتابع محمد الشجيع خلال لقاء له عبر زووم في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أنهم بدأو في هذا المشروع منذ شهر رمضان الماضي وواجهتهم العديد من التحديات لكنهم تغلبوا عليها.

الروبوت شيكو



‏وأثناء تجربتهم للتحدث مع الروبوت شيكو قام الروبوت بمقاطعة الإعلامي شريف عامر أثناء حديثه.