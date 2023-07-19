ميتا : الذكاء الاصطناعي "غبي جدا"

قال نيك كليج، رئيس الشؤون العالمية في “ميتا”، إن نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية "غبية للغاية" و "قصيرة جدا" من كونها قوية بما يكفي لتشكل أي نوع من أشكال التهديد الواضح للبشرية.

وأضاف كليج ، نائب رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق الذي انضم إلى شركة ميتا الأم لفيسبوك في عام 2018 ، لراديو بي بي سي 4”، اليوم الأربعاء، إن "الضجيج وراء المخاوف المحتملة من الذكاء الاصطناعي مبالغ فيه”.

عند مناقشة إطلاق نموذج لغة “لاما 2” مفتوح المصدر من ميتا، أو "روبوت الدردشة" كما أصبحت التكنولوجيا معروفة، قال كليج إن "التحذيرات الوجودية التي تتماشى مع الجيل الحالي من الذكاء الاصطناعي تتعلق بنماذج غير موجودة حاليا.”

وقال كليج:" الرؤية التي يطور فيها الذكاء الاصطناعي استقلالية من تلقاء نفسه غير ممكنة”، مضيفا أن "النماذج التي نقوم بتوفيرها مفتوحة المصدر بعيدة جدا عن ذلك. في الواقع، من نواح كثيرة، النماذج غبية جدا”.