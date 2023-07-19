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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جواسيس المخابرات البريطانية يستخدمون الذكاء الاصطناعي لعرقلة تحركات روسيا

بريطانيا
بريطانيا

استفادت أجهزة المخابرات من الذكاء الاصطناعي، وفق ما كشف رئيس الاستخبارات البريطانية "إم آي 6"، الأربعاء.

وقال ريتشارد مور رئيس المخابرات البريطانية، إن الجواسيس البريطانيين يستخدمون الذكاء الاصطناعي لعرقلة توريد الأسلحة إلى روسيا، وفق ما ذكرت سكاي نيوز.
 

وتوقع مور أن يزيد استخدام الجواسيس للذكاء لتتبع  الاستخدام الخبيث للذكاء الاصطناعي من جانب دول معادية.

رغم ذلك، ورغم استخدام الجواسيس للذكاء، إلا أن مور، وصف الذكاء الاصطناعي بأنه "تهديد قائم ومحتمل ضخم".


وذكر رئيس جهاز الاستخبارات البريطانية، إن الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الحاجة إلى جواسيس من البشر.

 

 

 

أجهزة المخابرات استخبارات الاستخبارات البريطانية

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