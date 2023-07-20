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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بعضها يسبب الإسهال|استشاري تغذية: يجب الاعتدال في تناول كميات الفاكهة.. فيديو

الفاكهة
الفاكهة

أكد الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس، أن الفاكهة مفيدة للغاية ، وغنية بالفيتامينات و الأملاح المعدنية ، لكن عند تناولها بنسب عالية، يمكن أن تسبب إسهال.

الفاكهة يمكن أن تسبب الإسهال


وأضاف محمد الحوفي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية DMC، أن الفاكهة يمكن أن تسبب الإسهال، بسبب دخول مادة  للجسم تحفز القناه الهضمية على طرد المياه، و يمكن أن يكون بسبب ميكروب.


وتابع:"هناك العديد من الفاكهة الغنية بالألياف مثل التين و الكمثرى و الجوافة، و هذه الفاكهة تساعد على التلين، و لذلكيجيب الأعتدال في كميات الفاكهة التي يتم تناولها"

 

الفاكهه محمد الحوفي إسهال جامعة عين شمس الأملاح المعدنية

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