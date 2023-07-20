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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات ليلية لإزالة الإشغالات في غرب مدينة كفر الشيخ .. صور

إزالة إشغالات
إزالة إشغالات

شهدت مدينة كفر الشيخ، أعمال الحملة الليلية لرفع الإشغالات بشوارع حى غرب المدينة، بناءً على التوجيهات المستمرة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار حملات رفع الإشغالات بحي شرق وغرب كفر الشيخ، واستمرار تحقيق الانضباط، والقضاء على التعديات على حرم الشوارع من قبل أصحاب المحلات والكافيهات، وإزالة تلك التعديات، بإشراف المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.
 

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جاء ذلك بالتعاون والتنسيق مع رجال شرطة المرافق، بقيادة المقدم هشام الأمير، رئيس شرطة المرافق، وإشراف اللواء أشرف بهجت، رئيس حي غرب كفر الشيخ، وحضور عمار الكرش، مساعد رئيس حي غرب لشئون الإزالات والإشغالات.

 

وتمكنت الحملة من القيام بأعمالها برفع الإشغالات بشوارع غرب المدينة، بمشاركة رجال شرطة المرافق بكفر الشيخ، ورجال قسم الإشغالات بحي غرب المدينة.

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