بعد تتويج الأهلي بالدوري.. شاهد أول ظهور لطاهر محمد طاهر برفقة عائلته

نشر نجم الأهلي طاهر محمد طاهر عدة صور بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بـ بطولة الدوري المصري.

و ظهر طاهر محمد طاهر برفقة عائلته و علق كاتبا : الدوري في الجزيرة ، مبروك لجمهور الأهلي على موسم كله اهلاوي .

وتعادل الأهلي مع نظيره حرس الحدود 1-1، في المباراة التى اقيمت على ستاد القاهرة الدولي فى الجولة الـ33.



وأحرز محمود كهربا هدف التقدم من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 72.

وأدرك حرس الحدود التعادل في الدقيقة 80 عن طريق خالد عبدالفتاح لاعب الأهلي بالخطأ في مرماه.

وأنقذ حارس حرس الحدود مرماه من انفراد من بيرسى تاو بعد تسديدة قوية في الدقيقة 6.



وألغى هدفاً لصالح الأهلي عن طريق محمد شريف بداعى التسلل بعد تدخل من الفار في الدقيقة 11.