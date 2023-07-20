برسالة مؤثرة .. أيمن أشرف يودع جمهور الأهلي

وجه أيمن أشرف، مدافع فريق البنك الأهلي رسالة توديع مؤثرة لجمهور الاهلي عبر حسابه بموقع انستجرام .

و نشر ايمن اشرف صورة بعد تتويج الاهلي بالدوري وعلق كاتبا : من يكسب حب الجمهور فقد كسب كل شيء،شكرا جمهور النادي الاهلي العظيم.

ويبدأ أيمن أشرف، مدافع فريق البنك الأهلي، فترة الإعداد مع فريقه الجديد بعد أسبوعين استعدادا للموسم الجديد، بعد انتقاله للفريق في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الأهلي.

وكان لاعب الأهلي السابق وقع على عقود الانتقال للبنك الأهلي في حضور بلال خميس، وكيل أعماله، ومجلس إدارة النادي.

وكانت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي أعلنت عن التعاقد مع أيمن أشرف، لاعب النادى الأهلى السابق، لمدة موسمين.



لتصبح صفقة أيمن أشرف أولى صفقات البنك الأهلي فى فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.