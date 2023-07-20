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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة مؤثرة من مروان عطية لوالده الراحل

صدى البلد

وجهمروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة مؤثرة لوالداه الراحل  بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بـ بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب مروان عطية عبر انستجرام:  اكتر موقف كان نفسي تبقا موجود فيه زي موعدتني 💔الله يرحمك ويسمحك يا غالي.

و كان قد قال مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن جماهير الأهلي هي كلمة السر في ‏كل البطولات التي توج بها الفريق هذا الموسم من خلال مساندتهم ودعمهم لكافة اللاعبين، وقال إن اللاعبين نجحوا في رسم البسمة على وجوههم من خلال التتويج بكل البطولات التي شارك بها ‏الفريق.‏

وأضاف مروان: منذ أول يوم تواجدت فيه بالأهلي لمست الدعم الكبير من الجماهير والتي ‏أتمنى أن أكون عند حسن ظنهم من خلال الفوز بالمزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.‏


وأهدى لاعب الأهلي لقب الدوري الممتاز إلى والده ووالدته، متمنيًا من الجماهير أن تدعو ‏لهما بالرحمة والمغفرة.‏

واختتم مروان عطية تصريحاته بالتأكيد أن الفريق سيخوض الموسم المقبل بدوافع جديدة ‏وقوية، وسيتم التحضير بشكل قوي لكل البطولات التي سوف يشارك بها الفريق لمواصلة ‏حصد البطولات.‏

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رسالة مؤثرة من مروان عطية لوالده الراحل

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