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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الممتاز| مروان عطية : جماهير الأهلي كلمة السر في كل البطولات ‏

الأهلي
الأهلي

قال مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن جماهير الأهلي هي كلمة السر في ‏كل البطولات التي توج بها الفريق هذا الموسم من خلال مساندتهم ودعمهم لكافة اللاعبين، وقال إن اللاعبين نجحوا في رسم البسمة على وجوههم من خلال التتويج بكل البطولات التي شارك بها ‏الفريق.‏

وأضاف مروان: منذ أول يوم تواجدت فيه بالأهلي لمست الدعم الكبير من الجماهير والتي ‏أتمنى أن أكون عند حسن ظنهم من خلال الفوز بالمزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.‏

وأهدى لاعب الأهلي لقب الدوري الممتاز إلى والده ووالدته، متمنيًا من الجماهير أن تدعو ‏لهما بالرحمة والمغفرة.‏

واختتم مروان عطية تصريحاته بالتأكيد أن الفريق سيخوض الموسم المقبل بدوافع جديدة ‏وقوية، وسيتم التحضير بشكل قوي لكل البطولات التي سوف يشارك بها الفريق لمواصلة ‏حصد البطولات.‏

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