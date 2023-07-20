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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأطفال يشاركون برسومات في الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية بمتحف آثار كفر الشيخ

متحف آثار كفر الشيخ
متحف آثار كفر الشيخ

نظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ، ورشة تلوين لمجموعة من أطفال الحضانة بمحلة القصب، في إطار الاحتفال برأس السنة الهجرية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أسامة فريد، مدير المتحف، وعبر الأطفال عن سعادتهم بورشة التلوين، والرسومات التي عبروا بها عن الهجرة النبوية.

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وعلى جانب آخر، نظم متحف كفر الشيخ معرضاً مؤقتاً بعنوان "روائع الزخارف الإسلامية" وسيتم انتهاء المعرض بنهاية الشهر الجاري. يضم المعرض مجموعة من القطع التي تعود للعصر الإسلامي أبرزها سلطانية من الخزف صناعة إيرانية، وشمعدان من الزجاج البوهيمية باللون الأخضر.

يذكر أن متحف كفر الشيخ، جرى افتتاحه عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، إضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور.


وتسجل أسعار تذاكر دخول المتحف 20 جنيها للمصريين، و10 جنيهات للطالب المصري، بينما بلغت أسعار تذاكر دخول المتحف للزائر الأجنبي 120 جنيها، و60 جنيها للطالب الأجنبي.

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