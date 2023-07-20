البنك المركزي التركي يرفع أسعار الفائدة بـ 2.5%

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، أنه تم رفع أسعار الفائدة إلى 15%، وجاء ذلك أقل من التوقعات حتي وصلت إلى 17.5%.

وتراجعت الليرة التركية 0.5% ، اليوم الإثنين، وتنخفض بذلك الليرة إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار الأمريكي، مواصلة خسائرها المستمرة منذ انتخابات مايو بعد عطلة عيد الأضحى في تركيا الأسبوع الماضي.

وانخفضت الليرة إلى 26.11 ليرة مقابل الدولار من سعر 25.969 الذي اغلقت عليه الأسبوع الماضي، حسبما افادت رويترز.

وانخفضت قيمة العملة أكثر من 28 % هذا العام، وبقدر كبير بعد إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أواخر مايو.

وحاد أردوغان منذ ذلك الحين عن سياساته الاقتصادية غير التقليدية التي اتبعها لسنوات.