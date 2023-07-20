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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنك المركزي التركي يرفع أسعار الفائدة بـ 2.5%

البنك المركزي التركي
البنك المركزي التركي

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، أنه تم رفع أسعار الفائدة إلى 15%، وجاء ذلك أقل من التوقعات حتي وصلت إلى 17.5%.

وتراجعت الليرة التركية 0.5% ، اليوم الإثنين، وتنخفض بذلك الليرة إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار الأمريكي، مواصلة خسائرها المستمرة منذ انتخابات مايو بعد عطلة عيد الأضحى في تركيا الأسبوع الماضي.

وانخفضت الليرة إلى 26.11 ليرة مقابل الدولار من سعر 25.969 الذي اغلقت عليه الأسبوع الماضي، حسبما افادت رويترز.

وانخفضت قيمة العملة أكثر من 28 % هذا العام، وبقدر كبير بعد إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أواخر مايو.

وحاد أردوغان منذ ذلك الحين عن سياساته الاقتصادية غير التقليدية التي اتبعها لسنوات.

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البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة الليرة التركية اسعار الفائدة تركيا

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