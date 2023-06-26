هبوط قياسي في سعر الليرة التركية

واصلت العملة التركية تراجعها اليوم الإثنين ولامست مستوى 26 ليرة للدولار، مسجلة بذلك مستويات قياسية متدنية تاريخية.

وبحلول الساعة 16:09 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 2.60% إلى 25.8911 ليرة، وفقا لبيانات "بلومبرج".

وقبل ذلك سجلت العملة التركية مستوى 25.97 ليرة للدولار، وهوأدنى مستوى تسجله العملة التركية في تاريخها.

وتشهد العملة التركية تراجعا منذ الخميس الماضي وذلك بعد قرر المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي، وللمرة الأولى في أكثر من عامين تم رفع سعر الفائدة من 8.5% إلى 15%، والقرار جاء أقل بكثير من التوقعات، حيث توقع خبراء الاقتصاد أن يتم رفع المؤشر إلى 20%، كما توقع البعض 40%.