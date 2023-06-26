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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انهيار تاريخي.. الليرة التركية في أدنى مستوياتها على الإطلاق أمام الدولار

الليرة التركية أمام
الليرة التركية أمام الدولار

حطم الدولار الأمريكي، اليوم الإثنين، رقما قياسيا لأول مرة في التاريخ وتجاوز بذلك عتبة 26 ليرة تركية.

كما سجل اليورو 28.27 ليرة لليورو الواحد محطماً بذلك رقماً قياسياً جديداً.

ووفقا لـ "تركيا الآن"، جاءت هذه التغيرات بعدما رفع البنك المركزي سعر الفائدة يوم الخميس من 8.5% إلى 15% بزيادة 650 نقطة أساس.

وقال المركزي التركي في بيان له إنه "سيدعم سياسة التشديد النقدي بشكل تدريجي عند الضرورة، وبالحد اللازم، حتى تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم".

وقال وزير المالية والخزانة، محمد شيمشك، في هذا الصدد؛ إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة يأتي ضمن السياسة الاقتصادية التي تقوم على مبادئ اقتصاد السوق ونظام الصرف الحر وخفض التضخم. وأكد أن الفلسفة الأساسية لرؤية "قرن تركيا" تستند على ثلاثة مفاهيم، وهي الاستقرار والثقة والاستدامة.

وانخفضت الليرة بنسبة  28 ٪ حتى الآن هذا العام.

وأمس الأحد، اتخذ البنك المركزي التركي خطوات جديدة، تماشيا مع أهدافه لزيادة فعالية آليات السوق، بعد أن رفع أسعار الفائدة إلى 15 بالمئة من 8.5 بالمئة هذا الأسبوع.

وقال البنك المركزي، إنه تم تبسيط لوائح صيانة الأوراق المالية في تركيا، لتعزيز فعالية آليات السوق ودعم الاستقرار المالي الكلي.

وذكر في بيان، أن القرار يأتي في إطار السياسات المعلنة، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير الخميس، وأن عملية التبسيط ستستمر بشكل تدريجي.

ووفقا لإعلان في الجريدة الرسمية للبلاد، تم خفض معدل صيانة الأوراق المالية التي يتعين على البنوك التركية تخصيصها لودائعها بالعملات الأجنبية إلى خمسة من عشرة بالمئة.

ومع القواعد التنظيمية الجديدة، تراوحت الأوراق المالية التي يجب على البنوك صيانتها بين ثلاثة و12 بالمئة من ودائعها بالليرة.

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