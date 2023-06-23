انهيار تاريخي في سعر الليرة التركية

سجل سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، اليوم الجمعة، تراجعًا قياسيًا جديدًا ليصل إلى 24.90 ليرة مقابل الدولار الواحد، بعد قرار البنك المركزي التركي، رفع سعر الفائدة إلى 15%.

وأظهرت بيانات مواقع تداول العملة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة إلى 24.90 ليرة تركية، بعد أن وصلت يوم الخميس أمام الدولار إلى 24.109 ليرة.

وكان البنك المركزي التركي، قرر رفع سعر الفائدة إلى 15%، بعد أن كان قد خفضها تدريجيا من 19 إلى 8.5% خلال الأشهر الـ27 الماضية.

وقال البنك المركزي، في بيان له، عقب أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بعد استلام حفيظة غاية أركان رئاسة البنك، "إن اللجنة قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس، من 8.5 إلى 15%".

وأشار أنه قرر بدء عملية التضييق النقدي للحد من التضخم في أسرع وقت ممكن وإرساء توقعات التضخم والسيطرة على التدهور في سلوك التسعير"، مؤكدا أنه "سيتم تعزيز التشديد النقدي تدريجياً عند الضرورة حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم".

وكان صافي احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي، انخفض في أوائل الشهر الجاري، إلى مستويات غير مسبوقة، حيث أشارت بيانات رسمية إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي انخفضت إلى "- 5.7 مليار دولار"، وهو أدنى مستوى مسجل على الإطلاق.

يشار إلى أن صافي الاحتياطيات بالمركزي التركي هبط بأكثر من 33 مليار دولار منذ نهاية 2022، وتحول إلى السلبي في الشهر الماضي لأول مرة منذ الأسابيع الخمسة الأولى من 2002 مع ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي بمعدلات قياسية خلال فترة الانتخابات.