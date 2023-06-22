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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأدنى على الإطلاق.. انخفاض الليرة التركية لمستوى قياسي بعد رفع الفائدة

الليرة التركية
الليرة التركية

تراجعت الليرة التركية إلي مستوى قياسي مقابل الدولار الأمريكي بعد أن جاء رفع سعر الفائدة الذي طال انتظاره من قبل البنك المركزي أقل من توقعات السوق.

وسجلت الليرة مستوى قياسيا منخفضا جديدا عند 24.2 مقابل الدولار، بعد أن رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15٪ في عكس سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال البنك المركزي التركي إن التشديد النقدي سيتم تعزيزه بقدر ما هو مطلوب في الوقت المناسب وبطريقة تدريجية حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم.

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وتراجعت السندات السيادية الدولارية التركية بأكثر من 1 سنت في حين ارتفعت مقايضات التخلف عن سداد الائتمان بعد القرار. 

وارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في البلاد بنسبة 1.5٪.

الدولار الدولار الأمريكى سعر الفائدة الليرة التركية اسعار الفائدة

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