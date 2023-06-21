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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حسمت الجدل.. بيان عاجل من تركيا بشأن انضمام السويد لـ حلف الناتو

تركيا والسويد
تركيا والسويد

قال رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، اليوم الأربعاء، إن تركيا لن توافق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، حتى تفي ستوكهولم بالتزاماتها لمكافحة الإرهاب.

وحسب وسائل إعلام تركية، أكد كورتولموس، أن “أنقرة تتوقع من السويد اتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة الإرهاب، خلاف ذلك، لن نوافق على الطلب".

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن السويد لم تقم بما يكفي لمعالجة المخاوف الأمنية لدي تركيا للموافقة على انضمامها لـ حلف شمال الأطلسي "الناتو".

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وأضاف أردوغان: "لا يمكن النظر بإيجابية لطلب انضمام السويد لـ حلف الناتو حتى الآن، لافتا إلى أن تركيا قد لا تلبي توقعات السويد للانضمام للحلف خلال القمة المقبلة.

البرلمان التركي السويد حلف الناتو تركيا

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