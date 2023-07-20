ثريدز يكسر القاعدة.. تطبيقات حطمت الأرقام القياسية بـ100 مليون مستخدم

حقق تطبيق ثريدز Threads، المعروف بكونه منافسا لموقع تويتر، مؤخرا علامة بارزة من خلال تجاوزه 100 مليون مشترك في 5 أيام فقط.

وكما أكد الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرج، أن هذا الإنجاز قد أدى إلى وضع ثريدز في صدارة قائمة منصات التواصل الاجتماعي التي تسجل رقما قياسيا جديدا وتجمع قاعدة مستخدمين كبيرة في غصون أيام قليلة من إطلاقها، متجاوزة الرقم القياسي السابق لروبوت الدردشة القتئم على الذكاء الاصطناعي ChatGPT.

أبرز التتطبيقات التي حطمت الرقم القياسي بـ100 مليون مستخدم

إليك فيما يلى، أبرز منصات التواصل الاجتماعي التي حققت أسرع 100 مليون مشترك في مدة زمنية قصيرة، وفقا لما ذكره موقع "hindustantimes".

1. تطبيق ثريدز: حطم تطبيق "ميتا" القائم على إنستجرام، الأرقام القياسية التي سجلتها منصات التواصل السابقة، وحقق 100 مليون مشترك في 5 أيام فقط من إطلاقه.

2. روبوت الدردشة ChatGPT: حقق نموذج اللغة القائم على الذكاء الاصطناعي AI الذي تم تطويره بواسطة OpenAI، 100 مليون مشترك في غصون شهرين من إطلاقه، ويتيح الروبوت إجراء محادثات تفاعلية وطبيعية.

3. تطبيق TikTok: بلغ تطبيق الفيديوهات الصيني تيك توك TikTok، 100 مليون مشترك في غصون 9 أشهر فقط، وهو يعد منصة وسائط اجتماعية شهيرة لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة والمحتوى الإبداعي.

4. تطبيق Google+: حققت منصة التواصل التابعة لشركة جوجل 100 مليون مشترك خلال عام واحد وشهرين، وهو يعد نظام أساسي للشبكات الاجتماعية ولكن تم إيقاف تطويره الآن بواسطة Google.

5. تطبيق WeChat: وصل تطبيق الدردشة الصيني إلى 100 مليون مشترك في عام واحد وشهرين، وهو تطبيق متعدد الأغراض للرسائل ووسائل التواصل الاجتماعي والدفع عبر الهاتف المحمول يُستخدم على نطاق واسع في الصين.

6. تطبيق إنستجرام: حققت منصة الصور التابعة لشركة “ميتا” 100 مليون مشترك في عامين و 6 أشهر، وهي خدمة شبكات اجتماعية رائدة لمشاركة الصور والفيديو.

7. تطبيق MySpace: وصل التطبيق إلى 100 مليون مشترك في 3 سنوات، وهي منصة للتواصل الاجتماعي اشتهرت بشعبيتها المبكرة قبل ظهور موقع فيسبوك Facebook.

8. تطبيق واتساب: حقق واتساب 100 مليون مشترك في 3 سنوات و 6 أشهر، وهو تطبيق مراسلة واسع الاستخدام يسمح للمستخدمين بإرسال رسائل نصية وإجراء مكالمات صوتية ومرئية ومشاركة الوسائط.

9. تطبيق سناب شات: حقق تطبيق سناب شات 100 مليون مشترك في 3 سنوات و 8 أشهر، وهو تطبيق مراسلة وسائط متعددة معروف برسائله المختفية وفلاتره الإبداعية.

10. تطبيق يوتيوب: وصل موقع مشاركة الفيديوهات إلى 100 مليون مشترك في غصون 4 سنوات وشهر واحد، وهو يعد أكبر منصة لمشاركة الفيديو، تقدم مجموعة واسعة من المحتوى الاحترافي الذي ينشئه المستخدمون.

11. تطبيق فيسبوك: حقق فيسبوك 100 مليون مشترك في غصون 4 سنوات و 6 أشهر، وهو يعد أكبر منصة وسائط اجتماعية في العالم تربط مليارات المستخدمين حول العالم.

12. تطبيق تويتر: وصلت منصة التدوينات العالمية إلى 100 مليون مشترك في 5 سنوات و 5 أشهر، وهو خدمة تدوين مصغر وشبكات اجتماعية شهيرة لمشاركة المنشورات القصيرة والتحديثات.