عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو مش حابب تويتر.. تعرف على أهم ميزات تطبيق ثريدز Threads

ثريدز Threads
ثريدز Threads

يمتلك منافس تويتر الجديد ثريدز Threads المملوك لشركة "ميتا"، الذي نال استحسانا واسعا، واكتسب عشرات الملايين من المستخدمين بين عشية وضحاها، العديد من المميزات سنستعرض لك أبرزها فيما يلي.

ووفقا لما ذكره موقع "newyorker"، يتيح تطبيق شركة "ميتا" الجديد، لمستخدميه كتابة المنشورات ومشاركة الصور معا على غرار منصة "تويتر"، ويمكن للمستخدمين كتابة منشور على ثريدز Thread بحد أقصي يصل إلى 500 حرف في المشاركة الواحدة، مقارنة مع 240 حرف في تويتر، وذلك بالإضافة إلى إمكانية إرفاق حتى 10 صور في المنشور الواحد، ومقاطع فيديو تصل مدتها إلى 5 دقائق، إلى جانب دعم نشر الروابط.

 

يؤدي لحذف إنستجرام .. ميتا تصلح أكبر أخطاء ثريدز Threads لإرضاء مستخدميه

رغم تهديد تويتر.. زوكربيرج يتفاخر بعدد مشتركي ثريدز Threads الكاسح

 

أهم ميزات ثريدز Threads

- يعتبر ثريدز هو تطبيق مصاحب لـ إنستجرام ، ويمكن للمستخدمين ربط حساب إنستجرام الخاص بهم بـ Thread تلقائيا بمجرد تنزيل التطبيق.
- يقوم تطبيق ثريدز تلقائيا بإلغاء تنشيط ميزة الحد الزمني لشاشة هاتفك.
- وعدت شركة "ميتا" بإدخال زر يسمى "موافق على التساؤل" قريبا.
- يمكن لمستخدمي تطبيق ثريدز مشاركة سلاسل من الرسائل تصل إلى 500 حرف ويمكن أن تتضمن روابط وصورا وفيديوهات تصل مدتها إلى 5 دقائق.

- تقوم خوارزمية ثريدز بتصفية الأشخاص الذين تتابعهم على إنستجرام.
- يقدم تطبيق ميتا ثريدز خاصية الأفاتر على غرار باقي خدمات شركة "ميتا".
- يمكن للمستخدمين إنشاء المساحات الافتراضية الخاصة بهم وتخصيصها.
- يسهل تطبيق ثريدز التفاعلات الاجتماعية بين المستخدمين، كما يمكنهم الدردشة مع بعضهم البعض والانضمام إلى المجموعات وحضور الأحداث.
- يتضمن تطبيق ثريدز مجموعة متنوعة من الألعاب التي يمكن للمستخدمين لعبها مع بعضهم البعض.
- صممت "ميتا" تطبيق ثريدز ليكون متوافقا مع سماعات الواقع الافتراضي، مما يسمح للمستخدمين بتجربة العالم الافتراضي بطريقة أكثر غامرة.
- يتميز تطبيق ثريدز بالعديد من ميزات الخصوصية، مثل القدرة على التحكم في من يمكنه رؤية ملفك الشخصي والمعلومات التي تتم مشاركتها.
- يتضمن تطبيق ثريدز مجموعة متنوعة من ميزات الأمان لحماية المستخدمين من التهديدات الإلكترونية، مثل البرامج الضارة وهجمات التصيد.

كيفية إنشاء حساب على تطبيق ثريدز Thread؟


يمكنك إنشاء حساب في تطبيق ثريدز Threads باستخدام حساب في إنستجرام مع الاحتفاظ بـ اسم المستخدم نفسه، إليك الطريقة:

1. قم بتنزيل تطبيق ثريدز مجانا على هاتفك، عبر متجر جوجل بلاي لهواتف أندرويد، ولمستخدمي هواتف آيفون عبر متجر آب ستور.

2. افتح تطبيق ثريدز Threads بمجرد تثبيته على هاتفك.

3. من صفحة تسجيل الدخول، انقر على خيار تسجيل الدخول بحساب إنستجرام أو إنشاء حساب جديد.

4. إذا انقرت على خيار "تسجيل الدخول بحساب إنستجرام"، سيظهر لك خيار آخر يسمى "استيراد من إنستجرام" Import From Instagram، وسيقوم Threads بسحب بياناتك من حسابك الخاص على إنستجرام.

5. سيطلب منك ثريدز Threads القيام بضبط إعدادات الخصوصية، مثل "الحساب خاص" أو "عام".

6. سيعرض لك ثريدز Threads قائمة الحسابات التي تتابعها في إنستجرام مع خيار "متابعة الكل" Follow All، بمجرد الانتهاء من ضبط هذا الخيار، سيظهر لك خيار Join Threads، اضغط عليه حتى تبدأ باستخدام التطبيق.

ثريدز Threads منافس تويتر ميتا ميزات ثريدز إنشاء حساب ثريدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة.. تفاصيل

العلبة تخطت 70 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار السجائر اليوم بمصر

إعارة وبيع نهائي| 9 نجوم على قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

أنا مش مهاجم تعبان| نجم الأهلي يفتح النار على موسيماني.. وهذه حقيقة عودته للفريق

موضوعات متعلقة

واتساب يقهر تيليجرام.. دردشة رسمية للحصول على النصائح والحيل

لمحدودى الدخل والشباب.. أرخص هواتف شاومي بـ 2250 جنيها

يتفوق على جوجل.. 5 مميزات لمحرك DuckDuckGo لا تعرفها

تليفون صغير ومميزات كبيرة.. تعرف على هاتف أسوس ZENFONE 10

بتقنية 5G.. موبايل شبابي من سامسونج بمواصفات عملاقة وتصميم مذهل

نعمة أم نقمة.. هل يؤثر الذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية؟

وحش سامسونج للشباب .. Samsung Galaxy A32 بمواصفات خيالية وسعر مثالي

مواصفات GT 10 Pro +.. إنفينيكس تطور هاتفا يشبه Nothing Phone 2

ترشيحاتنا

خليفة نيرة أشرف في الأردن.. تطورات غير متوقعة في جريمة قتل إيمان إرشيد

السيسي يبحث العلاقات الثنائية وأوضاع القرن الأفريقي وأزمة السودان مع رئيس كينيا

تعرف على الفئات المعفاة من دفع رسم 3% للأسواق الحرة بالقانون

"المحافيظ" تشكر وزارة الداخلية وتؤكد: أحداث سيدي براني فردية ونثق في قضائنا

لمنع سيناريو إمام عاشور.. قرار صارم من الزمالك بشأن زيزو

ابنهما صور الجريمة بتليفونه| تطور جديد في حادث إطلاق مدير شركة بترول النار على زوجته بالتجمع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ادعولي كتير.. مأساة بلوجر بعد تأخر شنطة عيد ميلادها| تفاصيل

أقدم من برج إيفل|هدم مئذنة مسجد بالعراق يثير جدل رواد السوشيال ميديا..اعرف السبب

سعر خرافي .. محمد حماقي يثير الجدل بقميص فاخر.. شاهد

يتناوله مشاهير السوشيال ميديا.. مشروب جديد مضر بصحة الأطفال.. تفاصيل

فيديو

هزة جديدة في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

أفعال مخلة وطقوس شيطانية.. ترافيس سكوت يثير الجدل قبل حفل الأهرامات.. فيديوجراف

ظل تائها لشهور .. مقطع فيديو يثير الجدل لقصة نجاة لا تصدق في المحيط

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ