لو مش حابب تويتر.. تعرف على أهم ميزات تطبيق ثريدز Threads

يمتلك منافس تويتر الجديد ثريدز Threads المملوك لشركة "ميتا"، الذي نال استحسانا واسعا، واكتسب عشرات الملايين من المستخدمين بين عشية وضحاها، العديد من المميزات سنستعرض لك أبرزها فيما يلي.

ووفقا لما ذكره موقع "newyorker"، يتيح تطبيق شركة "ميتا" الجديد، لمستخدميه كتابة المنشورات ومشاركة الصور معا على غرار منصة "تويتر"، ويمكن للمستخدمين كتابة منشور على ثريدز Thread بحد أقصي يصل إلى 500 حرف في المشاركة الواحدة، مقارنة مع 240 حرف في تويتر، وذلك بالإضافة إلى إمكانية إرفاق حتى 10 صور في المنشور الواحد، ومقاطع فيديو تصل مدتها إلى 5 دقائق، إلى جانب دعم نشر الروابط.

أهم ميزات ثريدز Threads

- يعتبر ثريدز هو تطبيق مصاحب لـ إنستجرام ، ويمكن للمستخدمين ربط حساب إنستجرام الخاص بهم بـ Thread تلقائيا بمجرد تنزيل التطبيق.

- يقوم تطبيق ثريدز تلقائيا بإلغاء تنشيط ميزة الحد الزمني لشاشة هاتفك.

- وعدت شركة "ميتا" بإدخال زر يسمى "موافق على التساؤل" قريبا.

- يمكن لمستخدمي تطبيق ثريدز مشاركة سلاسل من الرسائل تصل إلى 500 حرف ويمكن أن تتضمن روابط وصورا وفيديوهات تصل مدتها إلى 5 دقائق.

- تقوم خوارزمية ثريدز بتصفية الأشخاص الذين تتابعهم على إنستجرام.

- يقدم تطبيق ميتا ثريدز خاصية الأفاتر على غرار باقي خدمات شركة "ميتا".

- يمكن للمستخدمين إنشاء المساحات الافتراضية الخاصة بهم وتخصيصها.

- يسهل تطبيق ثريدز التفاعلات الاجتماعية بين المستخدمين، كما يمكنهم الدردشة مع بعضهم البعض والانضمام إلى المجموعات وحضور الأحداث.

- يتضمن تطبيق ثريدز مجموعة متنوعة من الألعاب التي يمكن للمستخدمين لعبها مع بعضهم البعض.

- صممت "ميتا" تطبيق ثريدز ليكون متوافقا مع سماعات الواقع الافتراضي، مما يسمح للمستخدمين بتجربة العالم الافتراضي بطريقة أكثر غامرة.

- يتميز تطبيق ثريدز بالعديد من ميزات الخصوصية، مثل القدرة على التحكم في من يمكنه رؤية ملفك الشخصي والمعلومات التي تتم مشاركتها.

- يتضمن تطبيق ثريدز مجموعة متنوعة من ميزات الأمان لحماية المستخدمين من التهديدات الإلكترونية، مثل البرامج الضارة وهجمات التصيد.

كيفية إنشاء حساب على تطبيق ثريدز Thread؟



يمكنك إنشاء حساب في تطبيق ثريدز Threads باستخدام حساب في إنستجرام مع الاحتفاظ بـ اسم المستخدم نفسه، إليك الطريقة:

1. قم بتنزيل تطبيق ثريدز مجانا على هاتفك، عبر متجر جوجل بلاي لهواتف أندرويد، ولمستخدمي هواتف آيفون عبر متجر آب ستور.

2. افتح تطبيق ثريدز Threads بمجرد تثبيته على هاتفك.

3. من صفحة تسجيل الدخول، انقر على خيار تسجيل الدخول بحساب إنستجرام أو إنشاء حساب جديد.

4. إذا انقرت على خيار "تسجيل الدخول بحساب إنستجرام"، سيظهر لك خيار آخر يسمى "استيراد من إنستجرام" Import From Instagram، وسيقوم Threads بسحب بياناتك من حسابك الخاص على إنستجرام.

5. سيطلب منك ثريدز Threads القيام بضبط إعدادات الخصوصية، مثل "الحساب خاص" أو "عام".

6. سيعرض لك ثريدز Threads قائمة الحسابات التي تتابعها في إنستجرام مع خيار "متابعة الكل" Follow All، بمجرد الانتهاء من ضبط هذا الخيار، سيظهر لك خيار Join Threads، اضغط عليه حتى تبدأ باستخدام التطبيق.