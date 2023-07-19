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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

لو حد ضايقك على ثريدز Threads.. استخدم ميزات الخصوصية | تعرف عليها

ثريدز Threads
ثريدز Threads

يقدم تطبيق ثريدز Threads، نظاما أساسيا قائما على النص للتواصل مع مواضيعك المفضلة في إنستجرام، ومع ذلك، تأتي منصة المنشورات النصية مع بعض مزايا الخصوصية التي تمكنك من مواجهة المستخدمين المزعجين أو الغير مرغوب فيهم.

ولحسن الحظ، تقدم وسائل التواصل الاجتماعي مزايا خصوصية مهمة، ومن بينها ثريدز حيث يمكنك الحفاظ على تجربة “سلاسل الرسائل” ممتعة عن طريق حظر المستخدمين المزعجين أو تقييد تفاعلاتهم، إليك كيفية القيام بذلك.

 

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وبحسب ما ذكره موقع “makeuseof”، يعد ثريدز Threads، المملوك لشركة “ميتا” تطبيق رائع لمشاركة الأفكار السريعة مع مجتمع إنستجرام الخاص بك، ولكن في بعض الأحيان قد تواجه مستخدمين فظين أو غير مرغوب فيهم، ولكن مع ميزات الحظر وكتم الصوت، يمكنك حظر او تقييد من يستمر بمضايقتك من المستخدمين أو يشتت انتباهك عن المحادثات التي تهتم بها.

كيفية حظر مستخدم على ثريدز

يعني حظر مستخدم على ثريدز أنه لن يتمكن من رؤية سلاسل الرسائل الخاصة بك أو الرد عليها أو الإشارة إليك، ولحظر مستخدم على ثريدز، اتبع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق ثريدز على هاتفك، وانتقل إلى الملف الشخصي الذي تريد حظره.
2. من صفحته الشخصية اضغط على أيقونة النقاط الثلاثية في الدائرة في الزاوية اليمنى العليا.
3. اضغط على خيار حظر.
4. قم بالتأكيد عن طريق النقر فوق حظر مرة أخرى.
5. يمكنك أيضا حظر مستخدم على ثريدز عن طريق النقر على أيقونة النقاط الثلاث والضغط على حظر.

ولكن تذكر، يؤدي حظر المستخدم في ثريدز إلى حظره على إنستجرام أيضا، ولن يتمكن المستخدمون المحظورون من إرسال رسائل إليك أو العثور على ملفك الشخصي أو المحتوى الخاص بك على ثريدز وإنستجرام في نفس الوقت. 

وإذا قمت بحظر شخص ما عن طريق الخطأ أو غيرت رأيك، فيمكنك إلغاء حظر المستخدم من خلال البحث عن التنقل إلى ملفه الشخصي والضغط على إلغاء الحظر، كما يمكنك أيضا إلغاء حظر المستخدم من إنستجرام.

كيفية تقييد مستخدم على ثريدز

إذا كنت تفضل عدم حظر مستخدم مزعج على ثريدز، فيمكنك تقييده بدلا من ذلك، من خلال كتم صوت المستخدم في سلاسل الرسائل، ولكن لا يزال بإمكانه رؤية مشاركاتك السابقة، ولتقييد لكتم مستخدم في سلاسل الرسائل، اتبع الخطوات التالية:

1. انتقل إلى ملف تعريف المستخدم الذي تريد تقييده على ثريدز.
2. اضغط على أيقونة ثلاثية النقاط في الدائرة في الزاوية اليمنى العليا وحدد كتم الصوت.
3. اضغط على كتم المشاركات للتأكيد.
4. على غرار الحظر، يمكنك أيضا كتم صوت مستخدم من سلسلة المحادثات الخاصة به من خلال النقر على أيقونة النقاط الثلاث والضغط على كتم الصوت وإذا غيرت رأيك، فيمكنك إعادة التفاعل مع المستخدم المقيد باتباع نفس الخطوات والضغط على “إلغاء كتم الصوت” بدلا من ذلك.

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