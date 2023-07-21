خريطة كاملة لحالتك الصحية.. خاتم ذكي من BoAt يغزو الأسواق

تستعد شركة BoAt للإلكترونيات المشهورة بساعاتها الكذبة لإطلاق إكسسوار ذكي جديد يمكن ارتداؤه، من المتوقع أن يحدث ضجة في الأسواق العالمية خاصة وأنه يقدم لأول مرة وهو الخاتم الذكي.

وفقا لتقرير gizmochina الحلقة الذكية الجديدة مصممة لتقديم العديد من الخصائص والمميزات المتعلقة بالحالة الصحية واللياقة البدينة لمرتاد الخاتم، ستكون هذه الميزات شبيهة جدا بتلك التي يوفرها الجهاز القابل للارتداء الأكبر حجمًا.

خاتم ذكي

مواصفات و مميزات الخاتم الذكي

تم تصميم الخاتم الذكي الجديد من BoAt ليكون سهل الارتداء وخفيف الوزن ويتيح للمستخدمين الوصول بسهولة تامة إلى معلومات تتعلق بحالتهم الصحية ولياقتهم البدنية. يأتي الخاتم الإلكتروني بتصميم أنيق يجمع بين المواد المعدنية والسيراميك.

على الرغم من الخاتم يبدو نحيف إلى حد ما ، إلا أنه مدمج بمستشعرات صحية مختلفة منها تتبع معدل ضربات القلب ، ورسم خرائط نسبة تشبع الأكسجين في الدم SpO2 ، ومراقبة مراحل النوم ، ورسم خرائط الدورة الشهرية للإناث ، وتتبع حركة تعافي الجسم ، وتتبع الأنشطة الرياضية المختلفة وكذلك قياس درجة حرارة الجسم.

خاتم ذكي

سيكون هذا الخاتم الصغير بديلا عن الساعات الذكية إذ أنه يقدم كل مميزاتها ولكن في حجم أصغر كثيرا، يوفر نظرة تحليلية فاحصة وتفصيلية عن الحالة الصحية لمرتاد هذا الخاتم ويمكن أن يعمل بالتكامل مع الهاتف الذكي ويتم عرض هذه النتائج والخرائط على الهاتف.

تشمل الميزات البارزة الأخرى أن الخاتم بتصنيف 5ATM المقاوم للماء وبه أدوات التحكم الذكية التي تعمل باللمس. هذا الجهاز سيكون مناسبا جدا لمن يهتم بحالته الصحية ولعشاق اللياقة البدنية والرياضة ومن المرجح أن يجذب أولئك الذين لا يفضلون ارتداء ساعة ذكية أيضًا.

لم تعلن شركة BoAt حتى الآن عن قائمة أسعار الخاتم الذكي ومتى يتوفر في الأسواق العالمية، على الرغم من تأكيدها توفر الخاتم الذكي عبر Amazon و Flipkart.