أولها خاتم.. سامسونج تدخل مرحلة جديدة بالإكسسوارات الإلكترونية الذكية

انتشرت خلال السنوات الماضية الأجهزة القابلة للارتداء، ومنها الساعات الذكية والأساور الذكية وسماعات الأذن وحتى نظارات الواقع المعزز.

هل سمعت من قبل عن الخواتم الذكية؟ شركة Oura هي أول من بدأت هذه الخواتم المصممة لتزويدنا بمعلومات عن الحالة الصحية واللياقة البدنية دون الحاجة إلى مزيد من الشاشات.

سامسونج

وعلى الرغم من أنها تقدم منتجات خواتم ذكية مناسبة جدا ومفيدة إلا أنها ما زالت لا تلقى الرواج والانتشار الكافي، لا يزال منتجًا مناسبًا للصفوة ولفئة محدودة، ولكن الوضع قد يتغير في القريب العاجل بفضل سامسونج التي قررت أن تدخل في هذا القطاع بقوة مع الإكسسوارات الذكية.

وفقا لتقرير موقع androidpolice التقني، هناك تسريبات و شائعات تتحدث عن خوض سامسونج التجربة الجديدة مع الخاتم الذكي مع تطويرها أول خاتم إلكتروني يحمل اسم Galaxy Ring ، وهو قيد التنفيذ بالفعل.

سامسونج

تأتي هذه الشائعات التي ترقى إلى حد اليقين من السوق المحلية لشركة Samsung في كوريا الجنوبية - وبشكل أكثر تحديدًا ، من منشور The Elec وفقًا للتقرير ، بالفعل بدأت الشركة في جلب الموارد اللازمة التي ستضعها في هذه الأجهزة الصغيرة ، بالتعاون مع الشركة اليابانية Meiko، وهي الشركة التي تقوم بتصنيع مادة ثنائي الفينيل متعدد الكلور لمجموعة أجهزة Samsung Galaxy S23 ، وقد تقوم بصنع ثنائي الفينيل متعدد الكلور الخاصة بالخواتم الذكية الجديدة، التي ستكون أحد أصغر أجهزة Samsung.

حتى هذه اللحظة الأمر لا يزال في إطار الشائعات والتكهنات لكن الشركة لم تعلن رسميا أي شيء عن الخواتم الذكية المقرر صناعتها وطرحها، ومع ذلك ، يبدو أن هناك الكثير من الأدلة التي تؤكد أن خاتم "جالاكسي" من سامسونج على وشك الإطلاق، أهمها أوراق براءة الاختراع حيث تقدمت "سامسونج" ببراءة اختراع لـ Galaxy Ring، مع مجموعة من الصور توضح أنه يمكن أن تعمل بتكامل مع سماعات الرأس والنظارات AR من سامسونج.

حتى الآن من غير المعروف كيفية ضبط عامل حجم الحلقة الذكية، ولكن يُقال أن الخاتم الجديد سيكون مزودا بمستشعرات لقياس الصحة واللياقة البدنية أفضل من تلك الموجودة في Galaxy Watch من حيث القراءات الصحية الدقيقة.