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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 26% على جوال سامسونج Galaxy S23 Ultra في السعودية

Samsung Galaxy S23
Samsung Galaxy S23 Ultra

ما زالت مواقع التجارة الإلكترونية تقدم عروضا مميزة على منتجاتها خاصة الجوالات الذكية التي تأتي معظمها بأسعار مرتفعة، ولكن تجد دائما على منصات التجارة الرقمية تخفيضات كبيرة على هذه الأجهزة، تعتبر عملية الشراء في هذه الحالة صفقة مربحة خاصة لو الجهاز في الأصل بثمن مرتفع.

تقدم منصة أمازون السعودية حاليا خصم 26% على جوال  سامسونج  الرائد Galaxy S23 Ultra الذي يتصدر نطاق القوة بين كل مجموعة الـ S الجديدة موديل 2023، وهو متوفر حاليا للبيع بسعر 3,830 ريال سعودي مع نسخة سعة التخزين 256GB، في السطور التالية نرصد لك كافة تفاصيل الجهاز.

Samsung Galaxy S23 Ultra

مواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra

يتميز الجوال الرائد من  سامسونج  بشاشة عرض زاهية بالألوان ونابضة بالحياة، نوعها Dynamic AMOLED 2X مقاس 6.8 بوصة، بدقة وضوح 1440x3088 بكسل وكثافة بكسلات 500 نقطة لكل بوصة، معدل تحديث 120 هرتز، درجة السطوع القياسية 1200 شمعة لكل متر مربع، مع ذروة سطوع 1750 شمعة، نسبة شاشة إلى هيكل 89.9% مع زجاج Corning Gorilla Glass Victus 2

يتم تشغيل الجوال الرائد من  سامسونج، بواسطة معالج من "كوالكوم" شريحة SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 بدقة تصنيع 4 نانو، ثماني النوى بتردد ميقاتي أقصى 3.36 جيجاهرتز، مع شريحة معالجة رسوميات جرافيك Adreno 740 تقترن بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 256 جيجابايت روم، ولا يدعم تركيب كارت ميموري خارجي.

يحزم الجوال بطارية كبيرة سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات سلكيا و 15 وات لاسلكيا وتصل إلى 65% خلال 30 دقيقة فقط، مع نظام تشغيل أندرويد 13 وواجهة مستخدم One UI 5.1.

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بالنسبة لإمكانيات التصوير الفوتوغرافي، نجد أن سامسونج جالاكسي إس 23 ألترا يأتي مع كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكيل معززة بتقنيات multi-directional PDAF, Laser A والتثبيت البصري بالإضافة إلى كاميرا زووم منظار بدقة 10 ميجابكسل معززة بتقنية Dual Pixel PDAF والتثبيت البصري مع قدرة على الزووم الرقمي 10x، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل بتقنية Dual Pixel PDAF والتثبيت البصري مع تقريب رقمي 3x وأخيرا كاميرا رابعة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بتقنيات Dual Pixel PDAF, Super Steady video، وفلاش ليد.

في المقدمة نجد في الشاشة كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل معززة بتقنية Dual Pixel PDAF و Auto-HDR, HDR10+، الوزن الإجمالي للجوال 234 جرام والسمك 8.9 ملم.

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