70 ألف جنيه.. زيادة بأسعار سامسونج Galaxy Z Flip 5 وZ Fold 5

مع اقتراب حدث Unpacked من سامسونج Samsung، تزداد الترقب لكشف النقاب عن Galaxy Z Flip 5 و Galaxy Z Fold 5، وقبل حفل الإطلاق المنتظر ظهرت تفاصيل الأسعار المسربة من أوروبا، مما يشير إلى زيادات محتملة في أسعار هواتف سامسونج الذكية القابلة للطي المرتقبة بشدة.

أسعار سامسونج Galaxy Z Flip 5 و Galaxy Z Fold 5

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، ظهرت معلومات تسعير مسربة لجهازي سامسونج Galaxy Z Flip 5 و Galaxy Z Fold 5، والتي تشير الأرقام المسربة إلى أن الإصدار بسعة 256 جيجابايت من Galaxy Z Flip 5 سيبلغ سعره 1199 يورو (أي ما يعادل 41500 جنيه مصري)، في فرنسا.

وسيبلغ سعر نموذج 512 جيجابايت من هاتف Galaxy Z Flip 5، بتكلفة 1339 يورو (أي ما يعادل 46400 جنيه مصري)، مما يشير هذا إلى زيادة قدرها 50 يورو و 60 يورو على التوالي، مقارنة بإصدارات سامسونج السابقة عند الإطلاق.

وتشير المعلومات المسربة أيضا، إلى زيادة محتملة في أسعار Galaxy Z Fold 5، حيث سيبلغ سعر الإصدار بسعة 256 جيجابايت قد يبدأ من 1899 يورو (أي ما يعادل 65800 جنيه مصري)، مما يمثل زيادة قدرها 100 يورو عن سعر إطلاق Galaxy Z Fold 4 في أوروبا.

ويشاع أن متغيرات بسعة 512 جيجابايت و 1 تيرابايت يبلغ سعرها 2039 يورو (أي ما يعادل 70600 جنيه مصري) و 2279 يورو (أي ما يعادل 78900 جنيه مصري) على التوالي، مما يعكس زيادة قدرها 120 يورو مقارنة بسابقاتها.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy Fold 5

الشاشة الخارجية: شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.2 بوصة بدقة 2316 × 904 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز.

الشاشة الداخلية: شاشة من نوع Dynamic AMOLED بقياس 7.6 بوصة، وبدقة 2208 × 1768 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز.

المعالج: سيعمل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2.

الذاكرة والتخزين: سيأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

البطارية: بقوة 4400 مللي أمبير في الساعة.

الكاميرات: الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل + عدسة فائقة السرعة بدقة 12 ميجابكسل + وعدسة مقربة بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل.

البرنامج: سيعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 5.1.1 المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13.

ميزات أخرى: دعم مقاومة الماء IPX8، دعم ثنائي الشريحة ، دعم العمل مع القلم الالكتروني S Pen.

Galaxy Fold 5

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5

الشاشة الداخلية: شاشة رئيسية ديناميكية AMOLED بقياس6.7 بوصة بدقة 2640 × 1080 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

الشاشة الخارجية: شاشة بغطاء ديناميكي AMOLED بقياس3.4 بوصة بدقة 748 × 720 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

المعالج: سيعمل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم القوى Snapdragon 8 Gen 2.

الذاكرة والتخزين، سيقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

البطارية: سيحتوى الهاتف على بطارية بقوة 3700 مللي أمبير.

الكاميرات: الكاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابكسل + عدسة فائقة السرعة بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل.

البرنامج: سعمل الهاتف بواجهة سامسونج الجديدة UI 5.1.1، المستندة على نظام التشغيل Android 13.

ميزات أخرى: دعم مقاومة الماء IPX8، دعم ثنائي الشريحة.