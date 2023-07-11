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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أقوى من سامسونج.. اعرف مواصفات موبايل نوكيا Turbo Pro الجديد

نوكيا
نوكيا

اشتهرت شركة "نوكيا" الفنلندية أنها من أكثر العلامات التجارية المصنعة للهواتف الذكية التي تقدم أجهزة بأسعار أرخص من باقي الشركات، مثلا تجد هواتف مقابل 2000 جنيه وألف جنيه وهي الفئة السعرية التي لا تنافسها فيها باقي الشركات، حتى سامسونج التي تقدم تشكيلة واسعة من الهواتف المختلفة الفئات.

بالرغم من نجاح "نوكيا" المبهر في هذه الفئة الاقتصادية من الهواتف الذكية المناسبة للطلبة والخريجين الجدد إلا أنها قررت ان تدخل معترك المنافسة مع باقي الاسماء اللامعة في عالم الهواتف النقالة من خلال طرح هواتف فلاج شيب رائدة بأحدث التقنيات والمواصفات ومن ضمن هذه التشكيلة الجديدة Nokia Turbo Pro.

نوكيا

وفقا لتقرير موقع gsmarena24 سيصدر هاتف نوكيا الجديد الذي يحمل الاسم التجاري  Nokia Turbo Pro 5G في 10 أغسطس القادم، هذا هو تاريخ الإصدار الرسمي لـ Nokia Turbo Pro في الهند، وسيتم إصداره لاحقا في باقي أسواق العالم.

إليك ورقة المواصفات الكاملة للهاتف المنتظر.

مواصفات Nokia Turbo Pro

سيكون “نوكيا تربو برو”  مع شريحتي اتصال من نوع SIM كارت، سيكون مع شاشة عرض نوعها LCD حجم 6.8 بوصة، وهي محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 7.

سيعمل الهاتف الجديد من "نوكيا" بواسطة وحدة معالجة مركزية من "كوالكوم" شريحة Snapdragon 888 5G يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت رام و 256/512 جيجا بايت روم حسب الإصدار، نظام التشغيل أندرويد 12.

نوكيا

بالنسبة لإعداد الكاميرات سيكون مع جزيرة كاميرات بها 4 مستشعرات، الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل + 32 ميجابكسل + 12 ميجابكسل + 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 64 ميجابكسل.

يحزم الجهاز بطارية مصنوعة من مادة ليثيوم بوليمر سعة 8100 مللي أمبير مدمجة غير قابلة للإزالة تدعم الشحن السريع بقدرة 55 وات سلكيا، مع شحن لاسلكي أيضا.

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توجد مجموعة من المستشعرات في نوكيا تربو، منها بصمة الإصبع ، معرف الوجه face ID، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر، الجهاز حاصل على شهادة IP69 المقاومة للماء والغبار. يوجد مقبس لسماعات الأذن 3.5 ملم

سيكون الجهاز الجديد متاحا للعملاء بسعر 34999 روبية للشعب الهندي. سيتم إصداره في أغسطس 2023.

سامسونج نوكيا موبايل Nokia Turbo Pro نوكيا تربو برو

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