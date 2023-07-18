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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريب كل مواصفات ساعة سامسونج Galaxy Watch 6

سامسونج
سامسونج

تعقد شركة "سامسونج" عملاق التكنولوجيا الكورية الجنوبية مؤتمرها الثاني لهاذا العام بعنوان Galaxy Unpacked ستعلن من خلاله عن أحدث أجهزتها القابلة للطي وأيضا سلسلة ساعاتها الذكية Galaxy Watch 6 وذلك في 26 يوليو الجاري.

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني، من المتوقع أن تشتمل تشكيلة ساعات Galaxy Watch 6 السمارت على طرازين مختلفين ، وهما Watch 6 القياسية و Watch 6 Classic ذات المظهر الكلاسيكي لعشاق الأصالة والتقليدية،  كشف تسريب جديد ظهر على تويتر عن المواصفات الرئيسية لـ Watch 6 ، والتي من المتوقع أن تصل بحجمين.

سامسونج

ووفقًا للتسريب ، ستصل ساعة  سامسونج  جلاكسي ووتش  Galaxy Watch 6  بأحجام 40 مم و 44 مم، سيكون الطراز مقاس 40 مم مع شاشة نوعها Super AMOLED من الياقوت قطرها 1.31 بوصة ، في حين أن الإصدار 44 مم سيكون له نفس الشاشة بقياس 1.47 بوصة.

وستوفر طرازات Galaxy Watch 6 مقاس 40 مم و 44 مم، ذاكرة وصول عشوائية 2 جيجابايت ومساحة تخزين 16 جيجابايت و سيأتي كلا الطرازين مع دعم لميزات أخرى ، مثل اتصال Bluetooth 5.3 و NFC و LE عبر بطاقة SIM الإلكترونية. 

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وستكون ساعة سامسونج جالاكسي ووتش 6 الإصدار 40 ملم مع بطارية مدمجة سعتها 300 مللي أمبير في الساعة ، بينما سيحتوي الطراز 44 ملم على بطارية سعة 425 مللي أمبير في الساعة.

وستتوفر ساعة Galaxy Watch 6 مقاس 40 مم بإصدارات Wi-Fi فقط و Wi-Fi + LTE. الأمر نفسه ينطبق على إصدار 44 مم. وستكون Galaxy Watch 6 مزودة بمعالج Exynos W930.

أحد الاختلافات الرئيسية بين Galaxy Watch 6 و Galaxy Watch 6 Classic هو أن الأخيرة ستكون مع إطار دوار وهي الميزة التي لم تقدمها في تشكيلة ساعاتها للعام الماضي مع سلسلة Galaxy Watch 5. شوهد آخر مرة الإطار الدوار مع طراز Galaxy Watch 4 Classic. كشفت التقارير أن Galaxy Watch 6 Classic ستأتي بمقاس 43 ملم و 44 ملم وستأتي كل واحدة منها بإصدارات Wi-Fi فقط و Wi-Fi + الاتصال الخليوي.

ساعة سامسونج Galaxy Watch 6 Galaxy Unpacked Galaxy Watch 6 Classic

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