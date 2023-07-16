بتقنية 5G.. موبايل شبابي من سامسونج بمواصفات عملاقة وتصميم مذهل

أتاحت شركة سامسونج Samsung، هاتفها الجديد Galaxy M34 5G للشراء عبر الإنترنت ومتاجر البيع بالتجزئة، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عنه بشكل رسمي كأحدث هواتف الجيل الخامس بالأسواق.

سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy M34 5G

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتوفر هاتف سامسونج الجديد Galaxy M34 5G حاليا للشراء على العديد من المنصات، بما في ذلك Amazon India، والموقع الإلكتروني الرسمي لشركة سامسونج في الهند، مقابل سعر يبدأ من 18999 روبية هندية (أي ما يعادل 7140 جنيها مصريا) لإصدار بسعة 6 رام + 128 جيجابايت.

وتشمل مواصفات هاتف Galaxy M34 5G، على شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.5 بوصة، وبدقة Full HD + تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، ويضم الجزء الأمامي من الجهاز طبقة حماية مصنوعة من زجاج Corning Gorilla Glass 5، وتتميز الشاشة بتصميم النوتش Waterdrop.

Galaxy M34 5G

ومن حيث الأداء، فإن هاتف Galaxy M34 5G يأتي مدعوما بمعالج سامسونج Exynos 1280، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، مصحوبة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13، مع واجهة المستخدم OneUI المخصصة من سامسونج.

وقالت سامسونج أن Galaxy M34 5G، سيتلقى أربع سنوات من تحديثات نظام التشغيل وخمس سنوات من التحديثات الأمنية ، وهو ما يتوافق مع عروض الهواتف متوسطة المدى الأخيرة.

ويحزم هاتف Galaxy M34 5G، بطارية كبيرة تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات.

Galaxy M34 5G

وبالنسبة لإمكانيات الكاميرا، يتميز هاتف Galaxy M34 5G بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية متعددة الاستخدامات، يتكون من كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل تدعم تثبيت الصورة البصري (OIS) للحصول على لقطات واضحة وثابتة، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط لقطات عن قرب.

وفي المقدمة، يحتوى الهاتف على كاميرا بدقة 12 ميجابكسل للصور الذاتية ومكالمات الفيديو، وقدمت سامسونج ميزات مثل Monster Shot 2.0 و Fun Mode و Nightography لتعزيز تجربة التصوير على هذا الجهاز.