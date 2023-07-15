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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وحش سامسونج للشباب .. Samsung Galaxy A32 بمواصفات خيالية وسعر مثالي

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A32 5G

كشفت شركة سامسونج، عن هاتفها الذكي الجديد Galaxy A32، والذي يعد من أقوي هواتف الجيل الخامس 5G للفئة المتوسطة صديقة الشباب.

يعمل هاتف سامسونج الجديد Galaxy A32 5G بواسطة معالج ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتيك من نوع Dimensity 720، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD لما يصل إلى 1 تيرابايت.

 

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Samsung Galaxy A32 بمواصفات خيالية وسعر مثالي

يتميز هاتف سامسونج Galaxy A32 5G، بشاشة من نوع TFT LCD، وبقياس 6.5 بوصة، بدقة 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، مع طبقة حماية مصنوعة من زجاج Corning Gorilla Glass 5.

Samsung Galaxy A32 بمواصفات خيالية وسعر مثالي

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A32 5G، بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، متصلة بكاميرا ultrawide بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي و مكالمات الفيديو.

و يحتوي هاتف سامسونج Galaxy A32 5G، على بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 5 وأحدث نظام تشغيل الأندرويد Android 13.

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A32 5G، مقابل سعر يبدأ من 210 دولار (أي ما يعادل 6470 جنيه مصري).

هاتف سامسونج Galaxy A32 5G
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