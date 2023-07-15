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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

النسخة الرخيصة من S23 .. سامسونج تطرح Galaxy S23 FE في إصدارين مختلفين

سامسونج
سامسونج

عشاق السلسلة S من  سامسونج  على موعد مع إصدار جديد طال انتظاره وهو نسخة Fan Edition من هاتفها الرائد  جالاكسي  إس 23 الذي كشفت عنه الشركة أوئل العام الحالي، وفي وقت لاحق من هذا العام ستطلق رسميا Galaxy S23 FE بعد سنتين من غياب هذا الإصدار من السلسلة.

وفقا لتقرير موقع gizmochina أطلقت العلامة التجارية الكورية الجنوبية آخر إصدار FE مع طراز  Galaxy S21 FE موديل عام 2021. ظهر الجهاز الجديد Samsung Galaxy S23 FE في العديد من التسريبات وبالفعل بدأت تتكشف معلومات حوله بعد حصوله على عدد من الشهادات بما في ذلك 3C وشهادة اعتماد البطارية من كوريا الجنوبية.

سامسونج

 لمن لا يعرف فقد تم رصد هاتف  سامسونج  Galaxy S23 FE على منصة Geekbench الاختبارية للأجهزة الجديدة التي تقيس الأداء الأسبوع الماضي، وكان يحمل رقم الطراز SM-S711B. الآن ، تكشف القائمة الجديدة على منصة قياس الأداء عن رقم مختلف لطراز جديد ويأتي الإصدار الخاص الجديد من Galaxy S23 FE مع رقم الطراز SM-S711U1 والذي يُحتمل أن يكون خاص بنسخة  الولايات المتحدة والمتغيرات الخاصة بالأسواق العالمية.

تكشف القائمة عن لوحة أم تحمل الاسم الرمزي taro وتتألف من أربعة نوى مسجلة بسرعة ميقاتية 1.79 جيجاهرتز ، وثلاثة نوى بسرعة 2.50 جيجاهرتز ، ونواة واحدة و 3 جيجاهرتز. يحتوي الجهاز الجديد من سامسونج على وحدة معالجة رسومات Adreno 730 مدمجة. 

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تتوافق تفاصيل المعالج والأنوية مع مجموعة الشرائح مع Snapdragon 8+ Gen 1 من "كوالكوم" كما تؤكد القائمة الجديدة أن ذاكرة الوصول العشوائي سعة 8 جيجا بايت ونظام تشغيل Android 13. في نتائج اختبار Geekbench أحادي النواة ومتعدد النواة ، سجل الجهاز 1549 و 3718 نقطة على التوالي.

من المتوقع إطلاق Samsung Galaxy S23 FE في عدد قليل من الأسواق وليس في كل الأسواق مثل الإصدارات الرئيسية الكبيرة. سيكون للجهاز الجديد إصدار يعمل بمعالج Exynos يحمل رقم الطراز SM-S711B سيتم تشغيله بواسطة رقائق Exynos 2200.

كوالكوم سامسونج Galaxy S23 FE Fan Edition Samsung

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