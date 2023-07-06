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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأسعار وهمية وأداء جبار.. أرخص 5 موبايلات سامسونج في مصر

هواتف سامسونج
هواتف سامسونج

يبحث الجميع من عشاق هواتف سامسونج عن هاتف ذكي بسعر رخيص يناسب قدراتهم المادية، ولكن ذات إمكانات جيدة تلبي الاحتياجات الخاصة بهم، لذا إذا كنت ترغب في شراء هاتف ذكي جديد، سنستعرض لك في هذه المقالة أرخص 5 موبايلات سامسونج في السوق المصري، والتي تتميز بكونها ذات سعر رخيص مناسبة للشباب ومحدودي الدخل.

أرخص ٥ موبايلات سامسونج في مصر

1. هاتف سامسونج Galaxy A23:

يتوفر هاتف سامسونج Galaxy A23 في السوق المصري بسعر حوالي 5 آلاف و 999 جنيه، ويتميز الهاتف بشاشة من نوع PLS LCD بقياس 6.6 بوصة، تدعم معدل تحديث 90 هرتز، وبدقة 1080 × 2408 بكسل، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5، ويحزم الهاتف بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 25 وات.

 

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ويتمتع هاتف سامسونج Galaxy A23، بكاميرا خلفية رباعية بدقة 50 + 5 + 2 + 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، ويعمل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 680 4G، مع معالج رسوميات من نوع Adreno 610 ، يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة  4 و 6 و 8  جيجابايت، وسعة تخزين داخلي تبلغ 64 و 128 جيجابايت قابلة للتوسعة.

هاتف سامسونج Galaxy A23

2. هاتف سامسونج Galaxy A03:

يبلغ سعر هاتف سامسونج Galaxy A03 حوالي 3999 جنيه مصري، ويتميز الهاتف بشاشة من نوع PLS IPS، بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض +HD،  ويحتوى على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات.

ويأتي هاتف سامسونج Galaxy A03، مع كاميرا خلفية مزدوجة تضم مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، مع مستشعر لتصوير العمق 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، ويعمل الهاتف بمعالج من نوع Unisoc T606 ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1 ، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 و4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 أو 128 جيجابايت.

هاتف سامسونج Galaxy A03

3. هاتف سامسونج Galaxy A04s:

يتوفر هاتف سامسونج Galaxy A04s في السوق المصري مقابل سعر حوالي 4349 جنيه مصري، ويتميز الهاتف بشاشة عالية الدقة من نوع PLS LCD، بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض +HD، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز، ويأتي مع كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 + 2 + 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل للتصوير السيلفي، وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A04s بواسطة معالج Exynos 850 من سامسونج، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 و 4 جيجابايت، و32 و 64 أو 128 جيجابايت، ويحتوي على بطارية بسعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات.

هاتف سامسونج Galaxy A04s

4. هاتف سامسونج Galaxy A03 Core:

يتوفر هاتف سامسونج Galaxy A03 Core في السوق المصري بسعر يبدأ من 3599 جنيه مصري، ويتميز الهاتف بشاشة من نوع PLS LCD، بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض +HD، ودقة 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ويأتي مع كاميرا خلفية واحدة مع مستشعر بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A03 Core، بمعالج من نوع  Unisoc SC9863A ويقترن بذاكرة وصول عشوائي سعة 2 و3 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة  32 و 64 جيجابايت قابلة للتوسعة، ويحزم بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير.

هاتف سامسونج Galaxy A03 Core

5. هاتف سامسونج Galaxy A14:

يتوفر هاتف سامسونج Galaxy A14 في السوق المصري بسعر يبدأ من 5088 جنيه مصري، ويتميز الهاتف بشاشة من نوع PLS LCD بقياس 6.6 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز بدقة 1080 × 2408 بكسل، ويأتي مع كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 + 5 + 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لتصوير السيلفي.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A14 بمعالج من نوع Dimensity 700، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت رام، مع سعة تخزين داخلية 64 أو 128 جيجابايت، ويحزم الهاتف بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات.

هاتف سامسونج Galaxy A14
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