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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر لن تتخيله.. أرخص موبايل سامسونج في العيد لمحدودي الدخل

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A14

يعد هاتف Galaxy A14 واحدا من أنسب هواتف شركة سامسونج لمحدودي الدخل والشباب والذي يقدم سعرا رخيصا يتناسب مع إمكانات الكثير من راغبي الشراء خاصة في العيد ، بالإضافة إلى إمكانات متميزة تشمل شاشة وكاميرا فائقة وبطارية كبيرة ومعالج جيد.  

 

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A14 في السوق المصري بسعر يبدأ من 5 آلاف و50 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A14 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD بقياس 6.6 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية ، مع دقة 1080x2408 بيكسل، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الشاشة، وألوان الأسود، والأحمر الداكن، والفضي، والأخضر. 
 

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A14 كاميرا خلفية ثلاثية ، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، والثانية للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل والثالثة مستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

 

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A14 بمعالج من نوع Exynos 1330 من تصنيع سامسونج أو معالج من نوع MT6833 Dimensity 700 من تصنيع شركة ميدياتيك التايوانية بدقة تصنيع 7 نانومتر - على حسب المنطقة الجغرافية -  وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت رام، مع سعة تخزين داخلية 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة. 

 

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A14 على بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 15 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، وتقنية GPS، مع نظام تشغيل أندرويد.

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