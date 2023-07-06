فرصة عظيمة.. خصم 52% على جوال سامسونج جالاكسي S21 FE

تقدم مواقع التجارة الإلكترونية عروض مغرية على الهواتف الذكية باستمرار، وبيعها بأسعار مخفضة كي يحصل العملاء على فرصة لشراء الهاتف الذي يرغبون في شرائه مقابل خصم كبير.

خصم 52% على جوال سامسونج جالاكسي S21 FE

ولحسن الحظ، حصل إحدي هواتف سامسونج المميزة، والذي ينطلق تحت اسم جالاكسي S21 FE، في كل من مصر والسعودية والإمارات، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في الإمارات.

ويقدم موقع التجارة الإلكترونية جوال جالاكسي S21 FE مع تخفيض هائل لمحبي هواتف سامسونج المتميزة، حيث يباع الهاتف بسعر أقل من سعره الأصلي، ويتوفر مع خصم يصل إلى 52% عن السعر الأساسي للهاتف.

ويتوفر إصدار الشرق الأوسط من جوال سامسونج جالاكسي S21 FE، بسعة 8 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت مع دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، باللون الويتوني، في الإمارات، مقابل سعر 1369 درهم إماراتي، بدلا من 2899 درهم إماراتي.

خصم 52% على جوال سامسونج جالاكسي S21 FE

مواصفات جوال سامسونج جالاكسي S21 FE

يتميز جوال سامسونج جالاكسي S21 FE، بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X، بقياس 6.4 بوصة، وبجودة عرض +QHD، تبلغ دقتها 1080 × 2340 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وتقنية HDR10+، ومحمية بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass Victus.

جوال سامسونج جالاكسي S21 FE

وجاء جوال سامسونج جالاكسي S21 FE، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة لكاميرتين بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا بزواية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويعمل جوال سامسونج جالاكسي S21 FE، بواسطة معالج سامسونج Snapdragon 888 5G، المطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، والمقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

جوال سامسونج جالاكسي S21 FE

ويحزم جوال سامسونج جالاكسي S21 FE، بطارية كبيرة بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، ويتوفر الهاتف في 4 ألوان هي الأبيض والزيتوني والبنفسجي والرمادي.