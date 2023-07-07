سامسونج تطلق هاتف جالاكسي M34 5G في الهند رسميا

طرحت الشركة الكورية الجنوبية للأجهزة الإلكترونية سامسونج هاتفها الذكي الجديد موديل Galaxy M34 5G المتوسط المدى في الهند. يأتي مع عدد من الترقيات المثيرة للاهتمام مقارنة بسابقه طراز Galaxy M33 5G. إليك نلقي نظرة شاملة على المواصفات والميزات حسب ما جاء في موقع gizmochina.

مواصفات Samsung Galaxy M34 5G

ويتميز Samsung Galaxy M34 5G بشاشة عرض نوعها أموليد مقاس 6.5 بوصة بدقة Full HD + ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مغطى بشاشة حماية Corning Gorilla Glass 5 في المقدمة والشاشة على شكل نوتش قطرة المياه الشهيرة.

Samsung Galaxy M34 5G

وبالانتقال إلى السرعة والكفاءة والأداء، تم تجهيز Galaxy M34 5G بمعالج Exynos 1280 من سامسونج، وهي نفس الشريحة الموجودة في Galaxy M33 5G. يأتي في إصدارين، أحدهما بسعة 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين 128 جيجابايت روم، والآخر بسعة 8 جيجابايت رام من الذاكرة العشوائية ومساحة تخزين داخلية 128 جيجابايت روم.

ويعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 13 مثبت عليه من قبل المصنع، ويتميز بجلد OneUI المخصص. على غرار هواتف "سامسونج" متوسطة المدى الأخرى ، يضمن Galaxy M34 5G أربع سنوات من تحديثات نظام التشغيل وخمس سنوات من التحديثات الأمنية. يحزم بطارية 6000 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 25 وات.

ويتميز هاتف Galaxy M34 5G بنظام كاميرا خلفية ثلاثية يشتمل على مستشعر صور بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري OIS، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، للصور الشخصية ومكالمات الفيديو ، توجد كاميرا سيلفي أمامية بدقة 12 ميجابكسل. تقدم سامسونج مع هاتفها الذكي الجديد Monster Shot 2.0 وأضافت أيضًا نمط Fun و Nightography في التصوير من أجل التقاط صور تنبض بالحياة في الأجواء المعتمة.

التسعير والتوافر

في الهند ، يبلغ سعر سامسونج جالاكسي M34 5G ما يصل إلى 17999 روبية لخيار التخزين 6GB RAM + 128GB و 18999 روبية لخيار التخزين 8GB RAM + 128GB. وهي متوفرة بألوان Prism Silver و Midnight Blue و Waterfall Blue.