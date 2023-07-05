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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قبل أيام من طرحه.. اعرف مواصفات سامسونج Galaxy M34

Samsung Galaxy M34
Samsung Galaxy M34

تستعد شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية لإطلاق هاتفها الذكي من الفئة المتوسطة طراز Samsung Galaxy M34 في 7 يوليو الجاري، وبالفعل بدأت في الكشف عن التفاصيل الرئيسية له من خلال الإعلانات الدعائية من خلال أمازون الهند. 

الإعلانات الدعائية سواء على موقع أمازون أو من خلال الموقع الرسمي للشركة فرع الهند لم تكشف بالطبع عن كل المواصفات الفنية ولكن التسريبات كشفت بالفعل معظم التفاصيل المفقودة، مثل أنه يعمل من خلال مجموعة شرائح Exynos 1280.

Samsung Galaxy M34

مواصفات Samsung Galaxy M34

تم تأكيد نوع وحدة المعالجة المركزية من خلال قائمة  جوجل  بلاي كونسول Google Play Console ، التي تحدد مجموعة الشرائح وتُظهر أيضًا أن الشاشة بدقة 1،080 × 2،340 بكسل (19.5: 9)، وستكون من نوع سوبر أموليد Super AMOLED مقاس 6.46 بوصة معدل تحديث 120 هرتز ، وفقًا للمعلومات الموجودة على Amazon.

سيتم تشغيل الهاتف من خلال نظام التشغيل الأحدث أندرويد 13 وقابل إلى الترقية إلى 14 المقرر إطلاقه في أغسطس القادم، ستكون ذاكرة الوصول العشوائي لا تقل عن 6 جيجابايت وفقا لنتيجة Geekbench 8 المعيارية.

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تتضمن التفاصيل الإضافية من Amazon أن الكاميرا الرئيسية في اللوحة الخلفية لموبايل “سامسونج” بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري OIS ووحدة بطارية سعة 6000 مللي أمبير في الساعة. تتضمن بعض التفاصيل غير الرسمية شحن بقوة 25 وات وكاميرا سيلفي 32 ميجابكسل.

ومن المثير للاهتمام أن هناك تكهنات قوية بأن طراز M34 سيكون له نسخة تعمل من خلال معالج "ميدياتك" مع مجموعة شرائح Dimensity 1080 بدلاً من شريحة Samsung (ربما الهاتف البديل سيطلق عليها اسم Galaxy F34).

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