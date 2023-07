هاتف قادم سيقضي على أحلام سامسونج وآيفون.. صور وفيديو

7/5/2023 5:00:54 AM

الأربعاء 05/يوليو/2023 - 05:00 ص 7/5/2023 5:00:54 AM

كشفت تسريبات أن شركة Nothing البريطانية تستعد لإطلاق الإصدار الثاني من هاتفها المميز Nothing Phone والذي سيصدر تحت اسم Nothing Phone (2) خلال الأسابيع المقبلة، حيث ظهرت عدد من تفاصيل تصميم الهاتف إلى جانب أبرز مواصفاته.

وسينافس هاتف Nothing Phone (2) على أفضل هواتف أندرويد مع تصميم مميز للغاية شبيه بهواتف آيفون، وإمكانات فائقة بالإضافة إلى سعر أرخص نسبيا من هواتف الفلاجشيب من كبرى شركات الهواتف الذكية مثل سامسونج وشاومي وآيفون وغيرها.

وبحسب تقرير من موقع 9to5Google فإن الجزء الخلفي من هاتف Nothing Phone (2) سيأتي بلونين الأبيض والرمادي، مع انحناء في الجزء العلوي والجوانب الخلفية في الإطار، ما تتميز الواجهة المحدثة بـ 33 منطقة إضاءة LED مقارنة بـ 12 منطقة في سابقه.

وفقا للموقع فإن مقطع فيديو جديد وصورة رسمية من الشركة تظهر تصميم هاتف Nothing Phone (2) قبل الإعلان الرسمي، حيث أن التغيير الأكثر بروزًا، هو في مصابيح LED مع تقسيم العناصر المختلفة، حيث يتكون مؤشر LED الموجود حول الكاميرا من قطعتين، ويتم الآن تقسيم الشريط المحيط بملف الشحن اللاسلكي إلى ست قطع فردية.

وسيحتوي هاتف Nothing Phone (2) على بطارية سعة 4700 مللى أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط ، مع كاميرا مميزة بمستشعرات من نوع مستشعر Sony IMX766 ، من تصنيع شركة سوني، مع ميزة OIS ، وتحسين لأوضاع التصوير الليلي.

وسيعمل هاتف Nothing Phone (2) بمعالج من نوع Snapdragon 8 Plus Gen 1 من الجيل الأول من شركة كوالكوم الأمريكية، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 و 12 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 256 جيجابايت، وقد تصل لـ 1 تيرابايت، نظام التشغيل أندرويد 13، وواجهة المستخدم Nothing OS 2.0.