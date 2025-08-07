قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو: نعتزم إبعاد حماس وتسليم حكم غزة لهيئة مدنية
مصير البلوجر موكا موكا بعد القبض عليها بسبب الفيديوهات الخادشة
تعاون دبلوماسي–اقتصادي بين الخارجية والاستثمار لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات
الأعلى للإعلام: ورشة التحليل الرياضي ستحمل اسم فهمي عمر
لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. ننشر الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة تنسيق 2025
تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات مهمة لجميع كليات المرحلة الثانية
فوكس نيوز: نتنياهو ينوي السيطرة الكاملة على غزة
المنتج المصري يغزو القارة السمراء.. 7.7 مليار دولار صادرات لإفريقيا في 2024.. وتوسع لأسواق جديدة
الطب 74%و73% للأسنان والهندسة 64%| إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025.. رسمياً
أحمد سامي يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة المصري البورسعيدي
حزب الله: تبنّي الحكومة اللبنانية لـ"ورقة براك" تجاوزًا لاتفاق الطائف
نتنياهو: إسرائيل لا تنوي ضم قطاع غزة
بالصور

مش هتشتريها تاني.. طريقة سهلة لتحضير البابريكا المدخنة في المنزل

طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة
آية التيجي

في ظل العودة القوية للطهي المنزلي والاعتماد على المكونات الطبيعية، بدأت العديد من السيدات في الاستغناء عن التوابل الجاهزة والبحث عن بدائل صحية يمكن تحضيرها في المنزل. 

طريقة عمل البابريكا المدخنة

ومن بين أبرز هذه التوابل التي لا غنى عنها في المطبخ: البابريكا المدخنة، والتي تتميز بنكهتها الغنية ورائحتها القوية التي تضيف لمسة شهية لأطباق اللحوم والدجاج وحتى المقبلات.

لكن المفاجأة، بحسب ما كشفه خبراء الطهي على موقع The Recipe، أنه يمكنكِ تحضير البابريكا المدخنة في المنزل بمكون واحد فقط وبنفس جودة المتاجر.

طريقة عمل البابريكا المدخنة

المكونات المطلوبة:

½ كيلو فلفل أحمر رومي (ويُفضل السميك قليل البذور)

فحم طبيعي أو نشارة خشب

شبكة شواء أو صينية مثقوبة

صينية خبز

خلاط أو مطحنة توابل

قطعة شاش أو منشفة ورقية نظيفة

طريقة عمل البابريكا المدخنة

خطوات التحضير:

ـ تجفيف الفلفل: قطّعي الفلفل إلى شرائح طويلة بعد إزالة البذور والسيقان، ثم جففيه في مجفف الطعام أو ضعيه في فرن منخفض الحرارة (80-90°م) لمدة 6 إلى 8 ساعات حتى يصبح هشًا تمامًا.

ـ التدخين: ضعي الفلفل المجفف فوق شبكة معدنية على فحم مشتعل أو نشارة خشب داخل شواية أو فرن، واتركيه لمدة 1-2 ساعة حتى يكتسب نكهة مدخنة. يجب أن يكون بعيدًا عن مصدر الحرارة لتجنب احتراقه.

ـ الطحن والتصفية: بعد أن يبرد تمامًا، اطحنيه في مطحنة التوابل حتى يتحول إلى مسحوق ناعم، ثم صفيه للحصول على قوام موحد ومثالي.

ـ التخزين: ضعي البابريكا في برطمان زجاجي محكم الغلق واحتفظي به في مكان بارد وجاف بعيدًا عن الضوء للحفاظ على الطعم والرائحة لأطول وقت ممكن.

ومع هذه الوصفة السهلة، لن تحتاجي بعد اليوم إلى شراء البابريكا المدخنة الجاهزة، وستحصلين على توابل طبيعية 100% بنكهات مذهلة من صنع يديك.

