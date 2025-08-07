دراسة: الإفراط فى مشاهدة الشاشات يرفع خطر إصابة الأطفال والمراهقين بأمراض القلب

كشفت دراسة حديثة أجرتها جمعية القلب الأمريكية عن نتائج صادمة تتعلق بصحة الأطفال والمراهقين، مفادها أن قضاء وقت طويل أمام الشاشات سواء في مشاهدة التلفزيون أو استخدام الهواتف والأجهزة اللوحية قد يكون أكثر ضررًا على قلوبهم مما نعتقد.

مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات

وتربط الدراسة بشكل مباشر بين ارتفاع وقت الشاشة ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل التمثيل الغذائي، وفقا لما نشر في موقع Medical Xpress.

وأجريت الدراسة بناءً على بيانات من أكثر من 1000 مشارك من الأطفال والمراهقين في دراستين سابقتين في الدنمارك.

وتبين أن كل ساعة إضافية من وقت الشاشة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب الأيضية لدى الأطفال في سن 10 و18 عامًا.

وطور الباحثون ما يسمى بـ"مؤشر القلب الأيضي"، بناءً على قياسات مثل:

حجم الخصر

ضغط الدم

نسبة الكوليسترول الجيد (HDL)

الدهون الثلاثية

سكر الدم

مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات

أرقام مقلقة

كل ساعة إضافية من وقت الشاشة أدت إلى:

ـ زيادة مؤشر خطر القلب الأيضي بـ 0.08 انحراف معياري للأطفال بعمر 10 سنوات

ـ و0.13 انحراف معياري للمراهقين بعمر 18 عامًا

وهذا يعني أن الطفل الذي يقضي 3 ساعات إضافية أمام الشاشة يوميًا، يكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى نصف الانحراف المعياري مقارنة بأقرانه.

مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات

العوامل المساهمة

النوم كان عاملًا مهمًا في زيادة أو تقليل هذا الخطر، فقد وجدت الدراسة أن الأطفال الذين ينامون مدة أقل أو في وقت متأخر كانوا أكثر عرضة للخطر.

وأفاد الباحثون بأن 12% من العلاقة بين وقت الشاشة وخطر أمراض القلب كان بسبب قِصر النوم في مرحلة الطفولة.

مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات

نصائح لتقليل وقت الشاشة

ـ حدد وقتًا يوميًا ثابتًا للشاشات، خاصة قبل النوم.

ـ شجع على الأنشطة البديلة مثل اللعب الحركي أو القراءة أو الرسم.

ـ اضبط توقيت الشاشة في وقت مبكر من اليوم وتجنبها قبل النوم.

ـ علّم الأطفال تحمل الملل بدلًا من ملئ كل دقيقة بالشاشات فالملل يغذي الإبداع.

ـ ضع قواعد واضحة في المنزل بشأن استخدام الأجهزة أثناء الوجبات وأوقات العائلة.