الإمارات.. بوتين يكشف مكان القمة الروسية الأمريكية
بوتين: روسيا والولايات المتحدة مهتمتان بعقد لقاء على مستوى الزعماء
قرار عاجل بشأن دعوى مرتضى منصور لحظر التيك توك في مصر
رسم صورا خادشة على أجساد السيدات.. المتهم يواجه الحبس سنتين
ترخيص إلزامي وشروط صارمة.. قرار وزاري جديد لتنظم تداول زيوت الطعام المُستعملة
المفتي الرشيد .. رؤية مُبتكرة من دار الإفتاء تُلهم العالم الإسلامي في مواجهة تحديات العصر
افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر.. والنواب: أكبر الصروح الثقافية بالعالم
ترامب: وجهت وزارة التجارة بالبدء في العمل على تعداد سكاني جديد ودقيق
بيان رسمي.. العلاج الطبيعي تهاجم مشاهير التيك توك بألفاظ يعاقب عليها القانون
رئيس هيئة الدواء يكشف تفاصيل منظومة التتبع الدوائي وموعد التطبيق
وزير الدولة للإنتاج الحربي: شركة حلوان للمسبوكات صرح صناعي هام بالدولة
كاراتيه وطائرة وقدرات خاصة| أبطال وادي دجلة يواصلون حصد الميداليات إفريقيًا وعالميًا
بالصور

دراسة: الإفراط فى مشاهدة الشاشات يرفع خطر إصابة الأطفال والمراهقين بأمراض القلب

مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات
مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات
آية التيجي

كشفت دراسة حديثة أجرتها جمعية القلب الأمريكية عن نتائج صادمة تتعلق بصحة الأطفال والمراهقين، مفادها أن قضاء وقت طويل أمام الشاشات سواء في مشاهدة التلفزيون أو استخدام الهواتف والأجهزة اللوحية قد يكون أكثر ضررًا على قلوبهم مما نعتقد.

مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات

وتربط الدراسة بشكل مباشر بين ارتفاع وقت الشاشة ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل التمثيل الغذائي، وفقا لما نشر في موقع Medical Xpress.

وأجريت الدراسة بناءً على بيانات من أكثر من 1000 مشارك من الأطفال والمراهقين في دراستين سابقتين في الدنمارك.

وتبين أن كل ساعة إضافية من وقت الشاشة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب الأيضية لدى الأطفال في سن 10 و18 عامًا.

وطور الباحثون ما يسمى بـ"مؤشر القلب الأيضي"، بناءً على قياسات مثل:

حجم الخصر

ضغط الدم

نسبة الكوليسترول الجيد (HDL)

الدهون الثلاثية

سكر الدم

مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات

أرقام مقلقة

كل ساعة إضافية من وقت الشاشة أدت إلى:

ـ زيادة مؤشر خطر القلب الأيضي بـ 0.08 انحراف معياري للأطفال بعمر 10 سنوات

ـ و0.13 انحراف معياري للمراهقين بعمر 18 عامًا

وهذا يعني أن الطفل الذي يقضي 3 ساعات إضافية أمام الشاشة يوميًا، يكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى نصف الانحراف المعياري مقارنة بأقرانه.

مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات

العوامل المساهمة

النوم كان عاملًا مهمًا في زيادة أو تقليل هذا الخطر، فقد وجدت الدراسة أن الأطفال الذين ينامون مدة أقل أو في وقت متأخر كانوا أكثر عرضة للخطر.

وأفاد الباحثون بأن 12% من العلاقة بين وقت الشاشة وخطر أمراض القلب كان بسبب قِصر النوم في مرحلة الطفولة.

مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات

نصائح لتقليل وقت الشاشة

ـ حدد وقتًا يوميًا ثابتًا للشاشات، خاصة قبل النوم.

ـ شجع على الأنشطة البديلة مثل اللعب الحركي أو القراءة أو الرسم.

ـ اضبط توقيت الشاشة في وقت مبكر من اليوم وتجنبها قبل النوم.

ـ علّم الأطفال تحمل الملل بدلًا من ملئ كل دقيقة بالشاشات فالملل يغذي الإبداع.

ـ ضع قواعد واضحة في المنزل بشأن استخدام الأجهزة أثناء الوجبات وأوقات العائلة.

الأطفال الشاشات التلفزيون الهواتف الأجهزة اللوحية

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية

بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة .. كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025 علمي

علامات السحر والحسد في البيت

علامات السحر والحسد في البيت.. تظهر 5 على الحوائط و3 بأهله

حالة الطقس

عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر

المتهمين

بطاقات تموينية .. القبض على 3 أشخاص ينهبون أموال الدعم

ورشة عمل النيابة

“البروتوكول والمراسم القضائية”.. ورشة تدريبية للنيابة العامة المصرية

عقار البراجيل

مصرع سيدة وطفلها انهار عليهما سقف منزل في البراجيل.. صور

بالصور

دراسة صادمة.. نظامك الغذائي قد يقودك إلى الاكتئاب والرجال الأكثر تضررًا

الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب
الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب
الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب

هتاكلها يعني هتاكلها.. أطعمة يمكن تناولها بأمان حتى بعد انتهاء صلاحيتها

أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية
أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية
أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية

دراسة: الإفراط فى مشاهدة الشاشات يرفع خطر إصابة الأطفال والمراهقين بأمراض القلب

مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات
مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات
مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات

صحة الشرقية: غلق 6 مخابز بلدية وتحرير 15 محضرا بالقرين

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

