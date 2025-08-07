بن زايد : حجم التبادل التجاري بين الإمارات وروسيا بلغ 11 مليار دولار

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين روسيا والإمارات تتفاعلان بنشاط على المنصات الدولية بما في ذلك ضمن إطار مجموعة "بريكس" والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الروسي بوتين مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد في الكرملين ، مشيرا الي ان روسيا تولي أهمية خاصة للعلاقات مع دولة الإمارات.

وبين بوتين في تصريحاته ، أن الاستثمارات المتبادلة بين روسيا والإمارات العربية المتحدة إلى تزايد والتعاون الإنساني بين البلدين على مستوى جيد بما في ذلك في مجال التعليم.

فيما دعا رئيس دولة الإمارات إلى تبادل وجهات النظر حول الأمن في منطقة الشرق الأوسط ، مشيرا الي ان العلاقات مع روسيا تتطور بشكل متسارع.

وشدد علي ان الإمارات تسعى دائمًا إلى تعزيز جسور التعاون مع روسيا ، موجها الشكر لموسكو على كرم الضيافة.

وأبان بن زايد ان حجم التبادل التجاري مع روسيا بلغ 11 مليار دولار ، مضيفا “ ونأمل بمضاعفته.