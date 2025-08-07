مساعد الرئيس الروسي: الاتفاق على مكان انعقاد اللقاء بين بوتين وترامب خلال أيام

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مساعد الرئيس الروسي، قال إن الاتفاق على عقد لقاء بين بوتين وترامب في الأيام القليلة المقبلة وبدأنا التحضير له.



وأوضحت القناة أن ويتكوف تطرق إلى عقد لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي لكن موسكو تركت الأمر دون تعليق، وأن الاتفاق على مكان انعقاد اللقاء بين بوتين وترامب وسيتم الإعلان عنه لاحقا، وموسكو أطلعت شركاءها على نتائج لقاء بوتين وويتكوف.

كشفت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الروسي بأن التحضيرات لقمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب بدأت بالفعل، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كشفت مصادر في الحكومة الألمانية، عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُخطط لعقد لقاء مباشر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أقرب فرصة، في إطار مساعٍ حثيثة لإنهاء الحرب في أوكرانيا قبل انقضاء المهلة الزمنية التي حددها بنفسه لوقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) تفاصيل الخطة عن دوائر رسمية في برلين، وذلك عقب اتصالات هاتفية جمعت ترامب بعدد من القادة الأوروبيين، من ضمنهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في خطوة تعكس رغبة أمريكية متزايدة في استعادة زمام المبادرة الدبلوماسية في الملف الأوكراني.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أكد مصدران مطلعان على الخطة أن ترامب يسعى للقاء بوتين وجهًا لوجه في غضون أسبوع، يتبعه لقاء ثلاثي محتمل يضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ما يُنذر بتحول جذري في مسار الحرب إذا كُتب لهذه الجهود النجاح.



