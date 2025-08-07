قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

تقى الجيزاوي

تلقائيتها وروحها المرحة وعفويتها كانت بوابة الدخول لعالم التمثيل لمجرد تقليدها لطريقة المخرج السيد راضي في التعبير بجملة او اثنتين امام جمع كبير من الناس في مبنى ماسبيرو ليندهش الحضور وتتعالى أصواتهم بالضحك ليس سخرية منها بل انبهارا بمدى سرعة بديهتها واستجابتها للكلام الموجّه إليها لينبئ بمستقبل فني متميز لفنانة واعدة أثبتت وجودها ببراعة في السينما والدراما لأهم الأعمال ومنها وأبرزها حديث الصباح والمساء لأديب نوبل نجيب محفوظ.

الحديث هنا عن الفنانة دلال عبد العزيز  التي تحل اليوم 7 أغسطس ذكرى وفاتها الرابعة بعد اصابتها بفيروس كورونا فى الأشهر الأخيرة قبل وفاتها. 

ودلال عبد العزيز من النجمات التى قدموا العديد من  الأعمال الفنية التي تركت بصمة قوية عند الجمهور.

من هى دلال عبد العزيز 

والتحقت دلال عبد العزيز بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، وفي الوقت نفسه قدمت أول أدوارها على الشاشة عقب نجاحها في الثانوية العامة، وشاركت مع الفنان نور الدمرداش والأم المثالية للفن المصري كريمة مختار في مسلسل بنت الأيام عام 1977.

دلال عبد العزيز تكشف سبب حرصها على حضور مراسم العزاء أكثر من الأفراح

وقالت الفنانة دلال عبد العزيز في لقاء سابق لها في برنامج معكم منى الشاذلي، إنها تحرص على حضور العزاء أكثر من الأفراح.

وأوضحت دلال عبد العزيز، أنها تعلمت من والدتها الحرص على مواساة الآخرين في مصابهم، وهي بنفسها ترغب دائما في تقديم واجب العزاء لكل شخص تقرأ عنه.

وصية دلال عبد العزيز لبناتها دنيا وايمي سمير غانم 

وأشارت دلال عبد العزيز، إلى أن ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم تعلما منها هذه الصفة وأوصتهما دائما بتقديم واجب العزاء إلا في حالة الانشغال أو الضرورة القصوى، وكانت تحرص على اصطحابهما أو أحدهما معها، قائلة: "هي دي الأصول".

وخلال لقائها مع منى الشاذلي، قالت دلال عبد العزيز إن الراحل سمير غانم كان يطلق عليها عزاء عبد العزيز وعلى صديقتها عزاء الجداوي لحرصهما على حضور المآتم وتقديم واجب العزاء دائما.

دلال عبد العزيز دنيا سمير غانم إيمي سمير غانم وفاة دلال عبد العزيز

