قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا.. الزمالك يعلن تعيين عبد الرحمن إسماعيل مديرًا للتعاقدات
إشادة عالمية بمستوى منتخب مصر لكرة السلة على الكراسى فى بطولة العالم 3×3
خبير عسكري: ثورة 30 يونيو مثلت لحظة إنقاذ حاسمة لمشروع التنمية في مصر
الطب 74% والعلاج الطبيعي 72%.. تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025
الكابينيت الإسرائيلي يبحث مستقبل غزة وسط إعلان نتنياهو نية السيطرة دون الإدارة
وزير العمل: نستهدف نقل عمال الديليفري للقطاع الرسمي
مصطفى بكري: مصر عمود الخيمة للأمن العربي.. ونواجه الآن مرحلة خطيرة
محمد صلاح يتصدر المشهد.. "فرانس فوتبول" تعلن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم 2025
حماس ترد على نتنياهو: غزة عصية على الاحتلال والتصعيد سيكون مكلفًا
معاه سلاح وحشيش.. الداخلية تعلن القبض على بلوجر جديد| فيديو
مصطفى بكري: مخطط التحريض ضد مصر والأردن يجري بتنسيق إخواني بالخارج لضرب الاستقرار
مصطفى بكري منفعلا: مصر يمكنها سحق أي عدو لو فكر بالمساس بأمنها أو حدودها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 421 لسنة 2025 بتجديد تكليف الدكتور  محمد فريد محمد صالح بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، بدرجة وزير ، وذلك اعتبارًا من ٢٠٢٥/٨/٧.

وكان قد تم تكليف الدكتور محمد فريد، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارًا منذ 7 أغسطس 2024، وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 323 لسنة 2024.

ويشغل الدكتور محمد فريد عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، كما يشغل الدكتور فريد منصب رئيس لجنة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء.
 

رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات

كما أصدر الرئيس السيسي، القرار رقم 422 لسنة 2025 بتجديد تكليف المستشار محمد الفيصل يوسف أحمد يوسف رجب بالقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات - بدرجة وزير - لمدة عام اعتبارًا من ٢٠٢٥/٨/٧.

وأصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 423 لسنة 2025 بتجديد تكليف محمد عبد الغنى محمد عبد الرازق بالقيام بأعمال نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وذلك حتى تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة.

نشرت القرارات فى الجريدة الرسمية.

السيسي الدكتور محمد فريد محمد الرئيس السيسي الجهاز المركزى للمحاسبات محمد عبد الغنى محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

عداد الكهرباء القديم

في هذه الحالة.. رفع عداد الكهرباء القديم وتركيب "أبو كارت"

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

ترشيحاتنا

التوبة

كيف أثبت التوبة في القلب؟.. أمين الفتوى يجيب

ما علاج الوسواس القهري

الوسواس القهري.. أمين الفتوى: يحتاج إلى علاج طبي وروحي

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف

وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدُّم للالتحاق بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2025 / 2026م

بالصور

10 عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر ذكاءً.. أحرص على إتباعها

طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم

مش هتشتريها تاني.. طريقة سهلة لتحضير البابريكا المدخنة في المنزل

طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة

فيديو

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد