الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 421 لسنة 2025 بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد محمد صالح بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، بدرجة وزير ، وذلك اعتبارًا من ٢٠٢٥/٨/٧.

وكان قد تم تكليف الدكتور محمد فريد، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارًا منذ 7 أغسطس 2024، وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 323 لسنة 2024.

ويشغل الدكتور محمد فريد عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، كما يشغل الدكتور فريد منصب رئيس لجنة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء.



رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات

كما أصدر الرئيس السيسي، القرار رقم 422 لسنة 2025 بتجديد تكليف المستشار محمد الفيصل يوسف أحمد يوسف رجب بالقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات - بدرجة وزير - لمدة عام اعتبارًا من ٢٠٢٥/٨/٧.

وأصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 423 لسنة 2025 بتجديد تكليف محمد عبد الغنى محمد عبد الرازق بالقيام بأعمال نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وذلك حتى تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة.

نشرت القرارات فى الجريدة الرسمية.