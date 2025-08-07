تشكيل منتخب مصر للناشئين لمواجهة البحرين في بطولة العالم لكرة اليد

أعلن فرناندو روبرتو المدير الفني للمنتخب الوطني لشباب كرة اليد تحت 19 سنة تشكيل الذي يواجه البحرين بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم التي تقام في مصر و تستضيف القاهرة منافسات بطولة العالم النسخة الحادية عشر لشباب لكرة اليد خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، والتي تقام رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تحمل شعار "مصر تستقبل العالم".

ويلعب المنتخب الوطني ضمن منافسات المجموعة السابعة .

وجاء تشكيل منتخب الفراعنة كالتالي :

يوسف عبد الهادي

عادل العطار

حمزة عبد الله

سيف الدين إبراهيم

يحي الكردي

زياد عواد

عبد الملك مبروك

حازم الصباغ

عمر بكر

عبد الرحمن علي

يوسف لولا

يوسف احمد

محمد عبد الهادي

محمد شلبي

حسين عبد الرحمن

احمد محمود

حسين علي

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وتذاع البطولة حصريا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.