عاجل
رسميا.. الزمالك يعلن تعيين عبد الرحمن إسماعيل مديرًا للتعاقدات
إشادة عالمية بمستوى منتخب مصر لكرة السلة على الكراسى فى بطولة العالم 3×3
خبير عسكري: ثورة 30 يونيو مثلت لحظة إنقاذ حاسمة لمشروع التنمية في مصر
الطب 74% والعلاج الطبيعي 72%.. تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025
الكابينيت الإسرائيلي يبحث مستقبل غزة وسط إعلان نتنياهو نية السيطرة دون الإدارة
وزير العمل: نستهدف نقل عمال الديليفري للقطاع الرسمي
مصطفى بكري: مصر عمود الخيمة للأمن العربي.. ونواجه الآن مرحلة خطيرة
محمد صلاح يتصدر المشهد.. "فرانس فوتبول" تعلن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم 2025
حماس ترد على نتنياهو: غزة عصية على الاحتلال والتصعيد سيكون مكلفًا
معاه سلاح وحشيش.. الداخلية تعلن القبض على بلوجر جديد| فيديو
مصطفى بكري: مخطط التحريض ضد مصر والأردن يجري بتنسيق إخواني بالخارج لضرب الاستقرار
مصطفى بكري منفعلا: مصر يمكنها سحق أي عدو لو فكر بالمساس بأمنها أو حدودها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

فيديوهات بألفاظ خادشة .. قرار عاجل ضد البلوجر موكا موكا

المتهمة
المتهمة
ندى سويفى

قررت جهات التحقيق حبس البلوجر موكا موكا الشهيرة على منصة التيك توك بسبب قيامها بنشر فيديوهات تتضمن ألفاظا خادشة.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر موكا موكا الشهيرة على منصة التيك توك بسبب قيامها بنشر فيديوهات تتضمن ألفاظا خادشة.

جاء ذلك بعد ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظ إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة، وتبين أنها مقيمة بالجيزة، لها معلومات جنائية، وبحوزتها كمية من مخدرى “الحشيش – البودر”. 

وبمواجهتها، اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى وتحقيق أرباح مالية وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

